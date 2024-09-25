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    Атомные подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» перешли на Тихоокеанский флот

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    Атомные подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» пополнили подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом 25 сентября сообщает Минобороны РФ.

    Пунктом постоянного размещения подлодок станет город Вилючинск в Камчатском крае. На церемонии передачи лодок в ТОФ присутствовали главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев и замминистра обороны Павел Фрадков. По существующей традиции экипажу подводных лодок были вручены жареные поросята.

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    «Новые атомные подводные крейсеры, значительно повысившие боевой потенциал своих соединений Тихоокеанского флота, были в плановые сроки приведены в боеготовое состояние и подготовлены к решению всех задач по предназначению, в том числе в сложных условиях Арктики», — сказал на торжественной церемонии Моисеев.

    Подводная лодка «Император Александр III» была спущена на воду в Северодвинске в 2022 году. Она может погружаться на глубину до 480 метров, а автономность плавания составляет 90 суток. Лодка вступила в строй в декабре 2023 года.

    Предельная глубина погружения атомной подлодки «Красноярск» составляет 600 метров. Ее строительство стартовало в 2014 году и было приурочено ко Дню ВМФ.

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