Атомные подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» перешли на Тихоокеанский флот

Атомные подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» пополнили подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом 25 сентября сообщает Минобороны РФ.
Пунктом постоянного размещения подлодок станет город Вилючинск в Камчатском крае. На церемонии передачи лодок в ТОФ присутствовали главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев и замминистра обороны Павел Фрадков. По существующей традиции экипажу подводных лодок были вручены жареные поросята.
«Новые атомные подводные крейсеры, значительно повысившие боевой потенциал своих соединений Тихоокеанского флота, были в плановые сроки приведены в боеготовое состояние и подготовлены к решению всех задач по предназначению, в том числе в сложных условиях Арктики», — сказал на торжественной церемонии Моисеев.
Подводная лодка «Император Александр III» была спущена на воду в Северодвинске в 2022 году. Она может погружаться на глубину до 480 метров, а автономность плавания составляет 90 суток. Лодка вступила в строй в декабре 2023 года.
Предельная глубина погружения атомной подлодки «Красноярск» составляет 600 метров. Ее строительство стартовало в 2014 году и было приурочено ко Дню ВМФ.