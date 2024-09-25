АВТОВАЗ запустил в Ижевске производство электрокаров e-Largus. Их будут продавать почти за 3 млн

Производство электромобилей e-Largus в Ижевске запустила автомобилестроительная компания АВТОВАЗ. Об этом 25 сентября сообщает РИА Новости.



Электромобиль e-Largus оснащен отечественной батареей глубокой локализации, ее разработкой занимались совместно компания «Системы автономной энергии» САЭ (входит в ГК «Итэлма») и инженеры АВТОВАЗа. Две тяговые литий-ионные батареи разместили под полом кузова, где у машин с ДВС располагается бензобак, что позволило не менять объем салона и багажника. Контролировать состояние систем можно будет при помощи цифровых комбинаций, расположенных на приборной панели автомобиля. Силовой агрегат обеспечит скорость в 145 км/час, ее превышение ограничено электроникой. Разгоняться до 100 км/час электрокар сможет менее чем за 10 секунд.

С учетом субсидии Lada e-Largus в базовой комплектации будет стоить от 2,99 млн рублей, пишет РИА Новости.

О серийном запуске электромобиля автогигант заговорил в конце 2022 года, опытное производство LADA e-Largus стартовало в конце прошлого года. Тогда же было заявлено о планах начать серийный запуск в мае 2024-го.