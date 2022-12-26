Электромобиль LADA e-Largus планируют запустить в серию в 2024 году

«АвтоВАЗ» 26 декабря представил в Ижевске прототип электрического «Ларгуса». Опытное производство LADA e-Largus стартует в 2023 году, а серийное планируют начать с 2024 года, рассказал президент автогиганта Максим Соколов.
Электромобиль LADA e-Largus будет выпускаться в двух версиях: пассажирской и коммерческой, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Обе получат синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 10 секунд, а его максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке в 145 км/ч. Запас хода обещают не менее 400 километров при одном водителе и 100 кг полезной нагрузки. Общая грузоподъемность машины составит 430 кг.
Уровень локализации модели на момент начала производства составит минимум 50%, заявляют в компании. «АвтоВАЗ» также ведет переговоры о возможной локализации силовых агрегатов и батареи для электромобиля.
В настоящее время прототипы электромобилей e-Largus начали цикл дорожных и лабораторных испытаний. В конце 2023 года на заводе «LADA Ижевск» начнется опытное производство. С 2024 года планируют запустить серийную сборку. «Объем будет понятен в зависимости от нескольких факторов. Это рынок, платежеспособный спрос, потребности и объем государственной поддержки», — цитирует Соколова ТАСС.
Возможную стоимость электромобиля пока не называют, но обещают конкурентной и самой низкой среди российских электрокаров. «Потому что автомобиль отечественный, а во-вторых, потому что мы рассчитываем на максимальный уровень господдержки. Сейчас с учетом прогнозов по инфляции 2024 года презентовать ценник еще рановато, но мы сориентированы на то, что это будет самый дешевый отечественный электромобиль», — заявил Соколов.