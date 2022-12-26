Электромобиль LADA e-Largus планируют запустить в серию в 2024 году

«АвтоВАЗ» 26 декабря представил в Ижевске прототип электрического «Ларгуса». Опытное производство LADA e-Largus стартует в 2023 году, а серийное планируют начать с 2024 года, рассказал президент автогиганта Максим Соколов.

Электромобиль LADA e-Largus будет выпускаться в двух версиях: пассажирской и коммерческой, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Обе получат синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Электромобиль сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 10 секунд, а его максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке в 145 км/ч. Запас хода обещают не менее 400 километров при одном водителе и 100 кг полезной нагрузки. Общая грузоподъемность машины составит 430 кг.