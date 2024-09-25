Мишустин поручил внести кандидатуру Юдаевой на должность исполнительного директора в МВФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вынести кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом 25 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подписанное главой правительства распоряжение.



В документе сказано, что кандидатуру Юдаевой для избрания на соответствующий пост должен внести управляющий от России в МВФ — министр финансов Антон Силуанов — и проинформировать об этом.