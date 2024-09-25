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    Мишустин поручил внести кандидатуру Юдаевой на должность исполнительного директора в МВФ

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    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вынести кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом 25 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подписанное главой правительства распоряжение.

    В документе сказано, что кандидатуру Юдаевой для избрания на соответствующий пост должен внести управляющий от России в МВФ — министр финансов Антон Силуанов — и проинформировать об этом.

    Ксения Юдаева — экономист, бывший первый заместитель председателя Банка России и его действующий советник. О том, что именно ее кандидатуру в МВФ предложил Минфин и согласовало правительство, стало известно в начале сентября. Как писал ТАСС со ссылкой на бессменного представителя России в фонде Алексея Можина, Юдаева может приступить к новым обязанностям с 1 ноября.

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