Советник Набиуллиной Ксения Юдаева может стать исполнительным директором от России в МВФ

Россия выдвинет кандидатуру бывшего первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом 3 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, кандидатуру Юдаевой предложил Минфин, поддержали ЦБ и МИД РФ. Внесение такого предложения согласовало правительство России, и это решение оформлено в виде соответствующего распоряжения органа власти.
С 1996 года должность исполнительного директора МВФ от России занимает экономист Алексей Можин. С 2014 года он стал дуайеном исполнительного совета организации. Это престижный статус, который присваивается члену исполнительного совета, работающему в его составе дольше всех. В частности, дуайен представляет совет в контактах с общественностью и прессой. В марте 2022 года Можина временно отстранили от этой должности.
Ксения Юдаева окончила экономический факультет МГУ имени Ломоносова и Российскую экономическую школу, а также получила степень доктора экономики в Массачусетском технологическом институте. В 2008-2013 годах она работала главным экономистом Сбербанка и директором его Центра макроэкономических исследований, возглавляла экспертное управление президента РФ. В 2013 году Юдаева перешла на работу в Банк России, став первым заместителем его председателя Эльвиры Набиуллиной. В августе 2023 года Юдаева покинула пост зампреда, оставшись при этом советником главы ЦБ.
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