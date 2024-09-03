Советник Набиуллиной Ксения Юдаева может стать исполнительным директором от России в МВФ

Россия выдвинет кандидатуру бывшего первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом 3 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

С 1996 года должность исполнительного директора МВФ от России занимает экономист Алексей Можин. С 2014 года он стал дуайеном исполнительного совета организации. Это престижный статус, который присваивается члену исполнительного совета, работающему в его составе дольше всех. В частности, дуайен представляет совет в контактах с общественностью и прессой. В марте 2022 года Можина временно отстранили от этой должности.