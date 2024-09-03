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Политика Советник Набиуллиной Ксения Юдаева может стать исполнительным директором от России в МВФ

Советник Набиуллиной Ксения Юдаева может стать исполнительным директором от России в МВФ

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2 комментария

Россия выдвинет кандидатуру бывшего первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом 3 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, кандидатуру Юдаевой предложил Минфин, поддержали ЦБ и МИД РФ. Внесение такого предложения согласовало правительство России, и это решение оформлено в виде соответствующего распоряжения органа власти.

С 1996 года должность исполнительного директора МВФ от России занимает экономист Алексей Можин. С 2014 года он стал дуайеном исполнительного совета организации. Это престижный статус, который присваивается члену исполнительного совета, работающему в его составе дольше всех. В частности, дуайен представляет совет в контактах с общественностью и прессой. В марте 2022 года Можина временно отстранили от этой должности.

Ксения Юдаева окончила экономический факультет МГУ имени Ломоносова и Российскую экономическую школу, а также получила степень доктора экономики в Массачусетском технологическом институте. В 2008-2013 годах она работала главным экономистом Сбербанка и директором его Центра макроэкономических исследований, возглавляла экспертное управление президента РФ. В 2013 году Юдаева перешла на работу в Банк России, став первым заместителем его председателя Эльвиры Набиуллиной. В августе 2023 года Юдаева покинула пост зампреда, оставшись при этом советником главы ЦБ.

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Комментарии
2
2520077
3 сентября 2024, 12:52
Она же, мягко говоря, не умная. Как же так?
VKuser174198221
3 сентября 2024, 12:52
А что, разве нас из МВФ еще не выгнали?
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