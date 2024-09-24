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Бизнес Сбер в 2024 году выплатит налогов и дивидендов на рекордные 1,2 триллиона

Сбер в 2024 году выплатит налогов и дивидендов на рекордные 1,2 триллиона

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Сбер по итогам 2024 года платит государству налогов и дивидендов на сумму около 1,2 трлн рублей. Это абсолютный рекорд, рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 24 сентября.

«Мы в этом году выплатим государству всего налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд за все время», — цитирует банкира пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что за первое полугодие Сбер уже выплатил дивиденды в размере 750 млрд рублей. «Все развивается достаточно позитивно», — добавил Греф.

Выслушав его, Путин отметил, что ситуация, которая сложилась за последние годы, говорит о том, что «лучше все заносить в дом». Президент оговорился, что имеет в виду частные инвестиции. Греф поддержал его мысль, уточнив, что отток капитала сократился в два раза.

В 2023 году Сбер заработал рекордные 1,5 трлн рублей чистой прибыли. Совет акционеров одобрил выплату дивидендов по итогам периода на сумму 752 млрд рублей. Государству в соответствии с его долей уходит половина этой суммы.

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