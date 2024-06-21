Акционеры Сбербанка одобрили рекордные для рынка дивиденды на 752 млрд рублей

Собрание акционеров Сбера одобрило выплату дивидендов за 2023 год в размере 752 млрд рублей. Это рекордное для российского рынка значение, сообщил председатель правления кредитной организации Герман Греф. Его слова приводит пресс-служба банка 21 июня.



Собрание утвердило рекомендации наблюдательного совета о выплате дивидендов в размере 33,3 рубля за обыкновенную и привилегированную акции. Имеющие право на выплаты лица будут определены 11 июля.

Также собрание избрало новый состав наблюдательного совета из 14 человек, «половину из которых составили независимые директора».