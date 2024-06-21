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    Акционеры Сбербанка одобрили рекордные для рынка дивиденды на 752 млрд рублей

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    Собрание акционеров Сбера одобрило выплату дивидендов за 2023 год в размере 752 млрд рублей. Это рекордное для российского рынка значение, сообщил председатель правления кредитной организации Герман Греф. Его слова приводит пресс-служба банка 21 июня.

    Собрание утвердило рекомендации наблюдательного совета о выплате дивидендов в размере 33,3 рубля за обыкновенную и привилегированную акции. Имеющие право на выплаты лица будут определены 11 июля.

    Также собрание избрало новый состав наблюдательного совета из 14 человек, «половину из которых составили независимые директора».

    Сбер выплатит рекордные дивиденды второй год подряд. Половину суммы 752 млрд рублей получит контролирующий акционер в лице государства. То есть 376 млрд рублей направят в федеральный бюджет. Вторая половина будет распределена между частными акционерами, которых у банка 1,8 миллиона человек.

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