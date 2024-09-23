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    «Трудная финансовая ситуация». Финляндия возвращает Китаю подаренных панд

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    Панды, которых председатель КНР Си Цзиньпин передал зоопарку Финляндии, вернутся в Китай. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления зоопарка Эхтяри Ристо Сивонена.

    «Несмотря на многочисленные усилия зоопарка, мы оказались в ситуации, когда нам пришлось принять трудное решение вернуть панд», — уточнил председатель Эхтяри. Одной из причин такого решения стало сокращение числа туристов. Трудная финансовая ситуация зоопарка не позволяет продолжать содержать бамбуковых медведей.

    Гигантских панд — Луми и Пюрю — доставили на самолете в Хельсинки в 2018 году.

    Большие панды давно стали символом дипломатического сотрудничества. Китай сдает бамбуковых медведей в аренду в знак дружбы между странами. Начиная с 1984 года зарубежные государства могут арендовать больших панд у Китая на десять лет, заплатив стране от 250 тыс. до 1 млн долларов за каждую пару особей, такую традицию называют панда-дипломатией.

    В России тоже живут панды из Китая — самца Жуи и самку Диндин передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной.

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