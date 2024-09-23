«Трудная финансовая ситуация». Финляндия возвращает Китаю подаренных панд

Панды, которых председатель КНР Си Цзиньпин передал зоопарку Финляндии, вернутся в Китай. Об этом
«Несмотря на многочисленные усилия зоопарка, мы оказались в ситуации, когда нам пришлось принять трудное решение вернуть панд», — уточнил председатель Эхтяри. Одной из причин такого решения стало сокращение числа туристов. Трудная финансовая ситуация зоопарка не позволяет продолжать содержать бамбуковых медведей.
Гигантских панд — Луми и Пюрю — доставили на самолете в Хельсинки в 2018 году.
Большие панды давно стали символом дипломатического сотрудничества. Китай сдает бамбуковых медведей в аренду в знак дружбы между странами. Начиная
В России тоже живут панды из Китая — самца Жуи и самку Диндин передали Московскому зоопарку