«Трудная финансовая ситуация». Финляндия возвращает Китаю подаренных панд

Панды, которых председатель КНР Си Цзиньпин передал зоопарку Финляндии, вернутся в Китай. Об этом 23 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления зоопарка Эхтяри Ристо Сивонена.

«Несмотря на многочисленные усилия зоопарка, мы оказались в ситуации, когда нам пришлось принять трудное решение вернуть панд», — уточнил председатель Эхтяри. Одной из причин такого решения стало сокращение числа туристов. Трудная финансовая ситуация зоопарка не позволяет продолжать содержать бамбуковых медведей.

Гигантских панд — Луми и Пюрю — доставили на самолете в Хельсинки в 2018 году.