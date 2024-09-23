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Общество Технологии Маск обещал отправить 5 кораблей к Марсу в течение 2 лет, если ему не помешают «режим Камалы» и бюрократия, которая «душит Америку»

Маск обещал отправить 5 кораблей к Марсу в течение 2 лет, если ему не помешают «режим Камалы» и бюрократия, которая «душит Америку»

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1 комментарий

SpaceX планирует запустить к Марсу около 5 безэкипажных космических кораблей в течение двух лет. Об этом 23 сентября сообщил глава компании Илон Маск в своих соцсетях.

«Если все они приземлятся благополучно, то полеты с экипажем будут возможны через четыре года», — добавил он.

Свой пост он посвятил проблемам, которые стоят на пути реализации этого плана.

«Одна из самых больших проблем сейчас заключается в том, что программа Starship сдерживается огромной государственной бюрократией, которая растет с каждым годом. Эта удушающая бюрократическая волокита сказывается на всех крупных проектах в Америке, вот почему, например, Калифорния потратила около 7 миллиардов долларов и несколько лет на строительство высокоскоростных железных дорог, но в результате получила только участок бетона длиной 1 600 футов!» — написал бизнесмен. По его словам, у него есть много опасений по поводу «возможного режима Камалы», и он также уверен, что бюрократия, которая в настоящее время «душит Америку», гарантированно вырастет при правлении Демократической партии.

«Это разрушит марсианскую программу и обречет человечество на гибель», — заявил Маск.

Он уточнил, что трудности, о которых он ведет речь, могут привести к тому, что полеты с экипажем будут отложены еще на два года — и это помимо того, что «путешествовать с Земли на Марс можно только раз в два года, когда планеты выровнены».

«Фундаментальный экзистенциальный вопрос», по мнению предпринимателя, заключается в том, станет ли человечество устойчиво многопланетным до того, как на Земле произойдет, например, ядерная война, супервирус или демографический коллапс, которые ослабят цивилизацию до такой степени, что она потеряет возможность отправлять корабли снабжения на Марс.

Поэтому SpaceX будет увеличивать количество космических кораблей, отправляющихся на Марс, в геометрической прогрессии при каждой возможности, сообщил Маск.

«В конце концов, к Марсу отправятся тысячи космических кораблей, и это будет великолепное зрелище!» — провозгласил он, но в конце публикации отметил, что сейчас человеческая судьба находится на развилке.

В начале сентября SpaceX отправила в космос первых космических туристов — непрофессиональных астронавтов.

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Илон Маск Mars Космические корабли SpaceX Starship
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Комментарии
1
voldemar70tehas
15 минут
Покорение космоса Великое Дело -- Даёшь Марс!!!
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