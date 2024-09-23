Смольный утвердил проект планировки для депо «Ладожское». Оно станет ключевым объектом для создания кольцевой линии метро

Проект планировки с проектом межевания территории для размещения электродепо «Ладожское» был утвержден 23 сентября на рабочем совещании губернатора Александра Беглова и членов городского правительства. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
«Этот объект важен для будущих этапов развития всего петербургского метрополитена», — отметил Беглов и особенно подчеркнул, что депо станет ключевым объектом для создания будущей кольцевой линии в Красногвардейском и Невском районах Петербурга.
В электродепо планируется осуществлять техобслуживание и ремонт подвижного состава и отстой поездов. Проектом предусмотрено также строительство соединительной ветки в электродепо.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что для депо «Ладожское» были зарезервированы территории в районе пересечения пр. Косыгина и ул. Передовиков, соединительная ветка от кольцевой линии метро подойдет к нему с юга, примерно в створе улицы Ворошилова. Объект попадает и в МО «Пороховые» Красногвардейского района, и в МО «Правобережный» Невского.
Подробнее о ключевом объекте будущей кольцевой линии читайте в нашем материале.