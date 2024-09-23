Смольный утвердил проект планировки для депо «Ладожское». Оно станет ключевым объектом для создания кольцевой линии метро

Проект планировки с проектом межевания территории для размещения электродепо «Ладожское» был утвержден 23 сентября на рабочем совещании губернатора Александра Беглова и членов городского правительства. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.



«Этот объект важен для будущих этапов развития всего петербургского метрополитена», — отметил Беглов и особенно подчеркнул, что депо станет ключевым объектом для создания будущей кольцевой линии в Красногвардейском и Невском районах Петербурга.