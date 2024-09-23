Воспитательница из Гатчины уехала за 200 км по звонку от мошенников

Телефонные мошенники сначала убедили жительницу Ленобласти расстаться с крупной суммой денег, а затем сменить место жительства. Ее запугали преступниками.
В воскресенье, 22 сентября, в полицию обратилась 67-летняя воспитательница детского сада из Гатчины и рассказала, что подверглась психологическому давлению, пишет 23 сентября 47News. Со слов женщины, 20 сентября ей с нескольких номеров позвонили неизвестные. Они заявили, что ее квартиру якобы выставили на торги, и рекомендовали взять заём под залог жилья, чтобы не потерять его.
В банке, однако, операцию отклонили. Тогда потерпевшую убедили перевести порядка 1,5 миллионов из собственных сбережений. Но на этом аферисты не остановились и стали убеждать женщину, что за ней охотятся преступники. Таким образом ее заставили уехать сначала в Петербург, затем в Старую Ладогу, где она поселилась в отеле.
По факту случившегося полиция ведет проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.