    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, южн

    765мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.58eur103.38

    Воспитательница из Гатчины уехала за 200 км по звонку от мошенников

    2463
    4 комментария

    Телефонные мошенники сначала убедили жительницу Ленобласти расстаться с крупной суммой денег, а затем сменить место жительства. Ее запугали преступниками.

    В воскресенье, 22 сентября, в полицию обратилась 67-летняя воспитательница детского сада из Гатчины и рассказала, что подверглась психологическому давлению, пишет 23 сентября 47News. Со слов женщины, 20 сентября ей с нескольких номеров позвонили неизвестные. Они заявили, что ее квартиру якобы выставили на торги, и рекомендовали взять заём под залог жилья, чтобы не потерять его.

    В банке, однако, операцию отклонили. Тогда потерпевшую убедили перевести порядка 1,5 миллионов из собственных сбережений. Но на этом аферисты не остановились и стали убеждать женщину, что за ней охотятся преступники. Таким образом ее заставили уехать сначала в Петербург, затем в Старую Ладогу, где она поселилась в отеле.

    По факту случившегося полиция ведет проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    Ленинградская областьТелефонные мошенники
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close