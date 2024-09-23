Ливан сообщает, что из-за израильских обстрелов с утра погибли более 100 человек

В Ливане в результате израильских ударов в понедельник, 23 сентября, погибли как минимум 100 человек, у том числе дети. Пострадали более 400, включая детей, женщин и медиков, есть пропавшие без вести. Об этом сообщает Lebanon News со ссылкой на Минздрав страны.
В общей сложности совершено более 330 атак на населенные пункты юга Ливана, передает канал.
На фото — машина скорой помощи в одном из населённых пунктов на юге Ливана.
Армия обороны Израиля также сообщает об обстрелах. В 12:24 было перехвачено около 25 снарядов, выпущенных со стороны Ливана, в 12:43 около десяти.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля, убили мирных граждан и заложников. Израиль начал военную операцию в секторе Газа. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии, на Западном берегу реки Иордан идут столкновения. В Ливане 17 и 18 сентября в результате взрывов устройств связи погибли по меньшей мере 37 человек и около 3 тысяч получил ранения. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна никак не связана со взрывами пейджеров в Ливане. 22 сентября из Ливана по Израилю было выпущено более 100 ракет. Утром 23 сентября Израиль стал активно обстреливать Ливан.