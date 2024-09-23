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Бизнес Песков ответил, надо ли запрещать технику Apple в РФ, если на ней не разрешат RuStore

Песков ответил, надо ли запрещать технику Apple в РФ, если на ней не разрешат RuStore

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9 комментариев

Правительство России поддержало законопроект, который обяжет Apple разрешить устанавливать на свои гаджеты российский магазин приложений RuStore. Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, стоит ли запретить продажу «яблочной» техники в России, если компания не пойдет на уступки.

«Насколько я понимаю, официально у нас не продается «яблочная» техника в России. У нас нет и официального сервисного обслуживания, и так далее», — отметил Песков 23 сентября (цитата по «Вы слушали Маяк»). Пресс-секретарь президента пояснил, что пока не в курсе всех деталей законопроекта.

В июне группа сенаторов и депутатов от всех 5 фракций внесла проект поправок в закон «О защите прав потребителей». Он обязывает при продаже в России некоторых технически сложных товаров с предустановленным программным обеспечением разрешить устанавливать на них RuStore. Документ запрещает ограничения на установку российских приложений и платежи в них.

Как пишет ТАСС, правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки. В частности, по мнению кабмина, авторам инициативы нужно дополнительно проработать вопрос о контроле за исполнением требований.

В августе производители и продавцы смартфонов просили правительство не запрещать продажу гаджетов без предустановленного RuStore, писал «Коммерсантъ».

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Комментарии
10
Komisar8488
48 минут
Айфон лучшие смартфоны!
Слава России!
48 минут
у Дмитрия Алкогольевича огрызок по серой схеме?
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