Продавцы опасаются финансовых потерь из-за RuStore

Производители и продавцы смартфонов просят российское правительство не запрещать продажу смартфонов без предустановленного приложения RuStore от VK. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает «Коммерсантъ».

В издании изучили письмо от Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в котором продавцы просят правительство не поддерживать законопроект о запрете на продажу смартфонов без приложения RuStore от VK. Отмечается, что если законопроект будет принят, то он затронет такие компании, как Apple, Samsung, Huawei и Honor, не устанавливающие заранее российский магазин приложений на свои устройства. Торговые сети, которые не могут самостоятельно установить RuStore, боятся таким образом столкнуться с финансовыми потерями.