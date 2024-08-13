Продавцы опасаются финансовых потерь из-за RuStore

Производители и продавцы смартфонов просят российское правительство не запрещать продажу смартфонов без предустановленного приложения RuStore от VK. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает «Коммерсантъ».
В издании изучили письмо от Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в котором продавцы просят правительство не поддерживать законопроект о запрете на продажу смартфонов без приложения RuStore от VK. Отмечается, что если законопроект будет принят, то он затронет такие компании, как Apple, Samsung, Huawei и Honor, не устанавливающие заранее российский магазин приложений на свои устройства. Торговые сети, которые не могут самостоятельно установить RuStore, боятся таким образом столкнуться с финансовыми потерями.
Законопроект запрещает продажу устройств без RuStore и тех, которые не позволяют производить оплату внутри приложений. Тем не менее нормы не будут применяться к странам ЕАЭС, что может привести к увеличению серого импорта и сокращению поступлений в российский бюджет. Так, оборот товаров Apple в России оценивают в 250 миллиардов рублей, и в случае запрета на продажу этих устройств бюджет страны может потерять около 50 миллиардов рублей в виде таможенных сборов.
В связи с законопроектом представитель «Марвел-Дистрибуции» предложил два решения для Android-устройств: продавцы могут либо вскрывать коробки со смартфонами и устанавливать на них RuStore, либо прилагать к устройствам наклейки с QR-кодом для скачивания российского магазина приложений. При этом, в отличие от Android, система Apple не позволяет устанавливать сторонние приложения, а доля Apple на рынке смартфонов в России составляет около 34 %.
Руководство RuStore, в свою очередь, надеется, что законопроект позволит увеличить число пользователей приложения и начать продавать рекламу на своей платформе, потому что пока сервис не приносит прибыль. Тем не менее, по словам представителя холдинга, проект RuStore еще не достиг точки окупаемости, поэтому ещё нельзя говорить об убыточности. Кроме того, подчеркивается, что согласно опубликованным данным, российский магазин приложений достигнет самоокупаемости раньше запланированного срока.
26 июля, пишет ТАСС, правительство РФ утвердило перечень из 19 отечественных программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны и компьютеры. Среди них: поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», а также магазин приложений RuStore.