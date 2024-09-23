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    В Петербурге полиция задержала очередную партию креативных наркопромоутеров

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    Очередная группа наркопромоутеров задержана петербургской полицией. Им вменяют наглую рекламу прямо на Невском проспекте. Судя по кадрам, которые 23 сентября публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, один из рекламщиков сам является активным покупателем продукции наркошопа — на допросе он не мог усидеть спокойно, а его челюсть ходила в разные стороны.

    Поводом для задержания стала реклама на главном городском проспекте. Злоумышленники установили звукоусилитель на балконе дома 45 и спустили большой баннер с QR-кодом, который ведет на наркошоп. Мимо такого полиция пройти не смогла. На месте был задержан 32-летний промоутер, приехавший в Петербург из Никольского. Было возбуждено дело о склонении к потреблению наркотических и психотропных средств.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    В ходе дальнейшего расследования наркополиция Центрального района вместе с коллегами из регионального управления КОН выявила целую группу наркопиарщиков.

    «По оперативным данным, фантазия «промоутеров» не ограничивалась банальными трафаретными надписями или листовками с QR-кодом. В акциях активно использовались баннеры с акустическим и световым сопровождением и запускаемые на центральных городских улицах воздушные шары», — рассказали в главке.

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    Оперативники задержали четверых ранее неоднократно судимых петербуржцев в возрасте 20–35 лет. По местам их проживания были проведены обыски, полиция изъяла рекламную продукцию и аппаратуру. Фигуранты заключены под стражу, иные участники устанавливаются.

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