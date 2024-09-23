В Петербурге полиция задержала очередную партию креативных наркопромоутеров

Очередная группа наркопромоутеров задержана петербургской полицией. Им вменяют наглую рекламу прямо на Невском проспекте. Судя по кадрам, которые 23 сентября публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, один из рекламщиков сам является активным покупателем продукции наркошопа — на допросе он не мог усидеть спокойно, а его челюсть ходила в разные стороны.



Поводом для задержания стала реклама на главном городском проспекте. Злоумышленники установили звукоусилитель на балконе дома 45 и спустили большой баннер с QR-кодом, который ведет на наркошоп. Мимо такого полиция пройти не смогла. На месте был задержан 32-летний промоутер, приехавший в Петербург из Никольского. Было возбуждено дело о склонении к потреблению наркотических и психотропных средств.

