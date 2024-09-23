В Петербурге полиция задержала очередную партию креативных наркопромоутеров

Очередная группа наркопромоутеров задержана петербургской полицией. Им вменяют наглую рекламу прямо на Невском проспекте. Судя по кадрам, которые 23 сентября публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, один из рекламщиков сам является активным покупателем продукции наркошопа — на допросе он не мог усидеть спокойно, а его челюсть ходила в разные стороны.
Поводом для задержания стала реклама на главном городском проспекте. Злоумышленники установили звукоусилитель на балконе дома 45 и спустили большой баннер с QR-кодом, который ведет на наркошоп. Мимо такого полиция пройти не смогла. На месте был задержан 32-летний промоутер, приехавший в Петербург из Никольского. Было возбуждено дело о склонении к потреблению наркотических и психотропных средств.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
В ходе дальнейшего расследования наркополиция Центрального района вместе с коллегами из регионального управления КОН выявила целую группу наркопиарщиков.
«По оперативным данным, фантазия «промоутеров» не ограничивалась банальными трафаретными надписями или листовками с QR-кодом. В акциях активно использовались баннеры с акустическим и световым сопровождением и запускаемые на центральных городских улицах воздушные шары», — рассказали в главке.
Оперативники задержали четверых ранее неоднократно судимых петербуржцев в возрасте 20–35 лет. По местам их проживания были проведены обыски, полиция изъяла рекламную продукцию и аппаратуру. Фигуранты заключены под стражу, иные участники устанавливаются.