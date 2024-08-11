Дерзкий призыв на тёмную сторону. Полиция прервала громкую пиар-акцию нарколавки в центре Петербурга

Площадка по продаже наркотиков с музыкой заявила о себе на главной артерии Петербурга. Рекламная акция обернулась уголовным делом.
Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, незасыпающему Невскому проспекту добавили шума в ночь на субботу. В третьем часу на балконе дома №45, известному комитету по охране памятников как дом Ростовцева, появились пара колонок и плакат с QR-кодом. Рискнувшие перейти погружались в глубины теневого интернета, а точнее — на сайт маркетплейса, торгующего запрещёнными веществами.
«Фонтанка.ру»
Не готовые видеть слышали: название площадки звучало через колонки. Стоит отметить, что оно небезызвестно. После закрытия крупнейшего в мире маркетплейса с наркотиками в 2022 году эта площадка позиционирует себя преемником и не стесняется выходить из тени. Так, автобус с названием этой же лавки в декабре 2022 года перекрывал две полосы на Новом Арбате в Москве. Тогда дополнительное внимание к нему на «правительственной трассе» привлекали фаерами. Засветились наркоторговцы и на четырёхстороннем кубе в Москва-сити. В Петербурге их также замечали на улицах.
Оффлайн-акцию на Невском проспекте прервала полиция Центрального района. QR-призыв в даркнет изъят, задержан 32-летний житель Никольского. По предварительным данным «Фонтанки», он официально не работает и уже имел проблемы с законодательством. В его прошлом — статьи об угоне, краже, грабеже и незаконном обороте наркотиков. 10 августа его биографию пополнили новым уголовным делом — о склонении к потреблению наркотических, психотропных средств или их аналогов с использованием интернета. Санкции статьи 230 УК предусматривают от 5 до 10 лет лишения свободы.