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Происшествия В Австралии нашли доказательства против обвиненной в шпионаже супружеской пары из России

В Австралии нашли доказательства против обвиненной в шпионаже супружеской пары из России

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9 комментариев

Власти Австралии обнаружили и изъяли 12 устройств по делу об обвинении супружеской пары с российскими паспортами в шпионаже в пользу России. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает местный телеканал ABC.

Речь идет о 40-летней Кире и 62-летнем Игоре Королевых. Они граждане Австралии с российскими паспортами. К настоящему времени у следствия собран «значительный объем» доказательств по данному делу. В ходе судебного заседания интересы супружеской пары представляли адвокаты, сами обвиняемые не были подключены по видеосвязи.

Дело будет рассмотрено в суде Брисбена 20 декабря.

По данным следствия, Кира как специалист по информационным технологиям ВС Австралии несколько раз тайно ездила в Россию во время своего отпуска. Игорь якобы помогал жене получать доступ к конфиденциальным сведениям, которые Кира могла передать российским властям. При этом о самом факте передачи данных информация не приводится.

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Комментарии
9
264044681
2 часа
Ну да, ну да, на родину же съездить нельзя. Она ж кровавая, и пофиг, что тут родня и куча знакомых.
Zet
49 минут
и зачем шпион в Россию наведывался... очередные звание и орден получить? информацию передать можно и без визитов...
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