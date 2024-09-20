В Австралии нашли доказательства против обвиненной в шпионаже супружеской пары из России

Власти Австралии обнаружили и изъяли 12 устройств по делу об обвинении супружеской пары с российскими паспортами в шпионаже в пользу России. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает местный телеканал ABC.

Речь идет о 40-летней Кире и 62-летнем Игоре Королевых. Они граждане Австралии с российскими паспортами. К настоящему времени у следствия собран «значительный объем» доказательств по данному делу. В ходе судебного заседания интересы супружеской пары представляли адвокаты, сами обвиняемые не были подключены по видеосвязи.



Дело будет рассмотрено в суде Брисбена 20 декабря.

По данным следствия, Кира как специалист по информационным технологиям ВС Австралии несколько раз тайно ездила в Россию во время своего отпуска. Игорь якобы помогал жене получать доступ к конфиденциальным сведениям, которые Кира могла передать российским властям. При этом о самом факте передачи данных информация не приводится.