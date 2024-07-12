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    Пару с российскими паспортами задержали в Австралии за шпионаж

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    3 комментария

    Двое жителей Австралии арестованы по обвинению в шпионаже в пользу России. Женщина служила в вооруженных силах страны.

    Об этом 12 июля сообщает ABC. Издание называет фамилии арестованных — 40-летняя Кира и 62-летний Игорь Королевы. Они граждане Австралии с российскими паспортами. Обвинение строится на том, что Кира, как специалист по информационным технологиям ВС Австралии, несколько раз ездила на родину, не уведомляя об этом начальство. Игорь якобы помогал жене получать доступ к секретным сведениям, которые Кира могла передать России.

    Отмечается, что о самом факте передачи данных у следствия информации нет.

    Оба отказались от залога и находятся в изоляторе.

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    Комментарии 3

    25346053112 Июл 2024 в 08:43
    Это не шпионы, а разведчики, как ВВП завклубом!
    +0−0
    28206494312 Июл 2024 в 08:42
    Вот, что значит иметь двойное гражданство, когда началась охота на ведьм!
    +0−0
    Карабас Барабас12 Июл 2024 в 08:32
    отказались от залога и находятся в изоляторе...
    Если отказались, значит близко к правде, там безопасней, новичок ни кто не отменял.
    +1−0
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