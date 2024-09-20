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Общество Странных птиц-мутантов заметили петербуржцы

Странных птиц-мутантов заметили петербуржцы

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4 комментария

Необычный воробей — белый — обнаружился во Всеволожском районе Ленинградской области. Подобная светлая форма окраса для воробья крайне редка. При этом он не альбинос, рассказывает 20 сентября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

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У альбиносов пигмента нет совсем, поэтому глаза у них красные, а у этого воробья — тёмные. Его белизна — результат мутации в генах. Возможно, его родители белыми не были.

«Радует, что наш герой среди соплеменников чувствует себя уверенно, в стае его не ущемляют. Однако он привлекает внимание хищников, в том числе и домашних кошек. Поэтому нашему блондину надо быть на чеку», — отмечает Павел Глазков.

Ещё одну необычную птицу — тоже белую со светлыми глазами — заметили около метро «Академическая» на севере Петербурга, пишет паблик «Калининский район». Это галка, именно для них характерен нежно-голубой цвет глаз, пояснил «Фонтанке» Павел Глазков.

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Комментарии
4
Antuan Rokanten
31 минута
Надо проверить уровень радиации.
-4*
6 минут
У кого попугай белый сбегал?
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