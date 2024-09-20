Бывшего вагнеровца задержали за нападение на скорую в Петербурге. Медикам досталось после отказа в прививке

Полиция нашла, кто забрасывал бутылками скорую после отказа делать укол от гриппа у станции метро «Академическая» в Петербурге. В анамнезе подозреваемого помилование, награда за отвагу и череда уголовных дел.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 сентября, личность предполагаемого хулигана установили накануне. Изобличили 38-летнего иностранца, который, по данным ведомства, уже находится в следственном изоляторе.

У полицейских есть основание полагать, что именно он попал в поле зрение камер наблюдения в начале сентября, когда забрасывал бутылками машину медиков, отказавших ему в прививке от гриппа на проспекте Науки. Инцидент попал на видео.