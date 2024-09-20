Бывшего вагнеровца задержали за нападение на скорую в Петербурге. Медикам досталось после отказа в прививке

Полиция нашла, кто забрасывал бутылками скорую после отказа делать укол от гриппа у станции метро «Академическая» в Петербурге. В анамнезе подозреваемого помилование, награда за отвагу и череда уголовных дел.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 сентября, личность предполагаемого хулигана установили накануне. Изобличили 38-летнего иностранца, который, по данным ведомства, уже находится в следственном изоляторе.
У полицейских есть основание полагать, что именно он попал в поле зрение камер наблюдения в начале сентября, когда забрасывал бутылками машину медиков, отказавших ему в прививке от гриппа на проспекте Науки. Инцидент попал на видео.
По информации ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), уголовное хулиганство вменили гражданину Туниса, примелькавшемуся в Выборгском районном суде. За последние шесть лет с его похождениями там разбирались семь раз. Судили за кражи, грабежи и оборот наркотиков.
В перерывах между приговорами иностранец был помилован и ушёл на СВО добровольцем вместе с ЧВК «Вагнер». Сообщалось, что там получил осколочное ранение, был удостоен медали «За отвагу». Вернувшись, в марте 2023 года похитил велосипед из парадной в Парголово, а потом ещё один, чтобы уехать от полицейских. Летом прошлого года дело прекратили в связи с примирением сторон, но гражданин Туниса к этому времени снова успел угодить под следствие: в мае 2023 года в помещении для доставленных в отделе полиции он прихватил чужой телефон, а через два дня приобрёл наркотики. По делу о краже и в этот раз удалось примириться. За запрещённые вещества фигурант получил 8 месяцев колонии общего режима, но успел отбыть их под стражей. В январе этого года его освободили в зале суда.
Судя по картотеке Выборгского районного суда, в очередной раз иностранца заключили под стражу 6 сентября. При этом на свободе он гулял недолго: в апреле его арестовывали после хищения на АЗС, в июне срок содержания в изоляторе продлевали