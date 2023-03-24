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    В Петербурге суд не стал отправлять в СИЗО бывшего вагнеровца. Его обвиняют в краже велосипедов

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    Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в аресте экс-бойца ЧВК «Вагнер» и гражданина Туниса Бен Ахмеда Шерифа, обвиняемого в краже двух велосипедов. Об этом 24 марта рассказывает пресс-служба судов города.

    По версии следствия, первый велосипед, марки «Форвард», Бен украл вечером 22 марта в парадной дома 4 на улице Федора Абрамова. Вторая кража, предположительно, произошла рядом: на той же улице, около парадной дома 18. Как считает следствие, там бывший вагнеровец до 13:00 23 марта украл велосипед «Скил Байк». Задержали мужчину в тот же день.

    Как выяснилось, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по статье о грабеже и был помилован указом президента. Полгода он воевал в составе ЧВК «Вагнер» и был награжден медалью «За отвагу».

    Защита просила суд о более мягкой мере пресечения и настаивала, что Бен живет в Петербурге и скрываться от правосудия не намерен: сейчас он ждет разрешения вопроса о предоставлении российского гражданства. На заседании мужчина пояснил, что продолжать преступную деятельность не намерен, поскольку имеет доход. По словам обвиняемого, за участие в боевых действиях ему заплатили 1,13 млн рублей.

    Ареста для обвиняемого добивалось полицейское следствие, в производстве которого находится дело о краже. После отказа суда свободу фигуранта, согласно УПК, могут ограничить подпиской о невыезде или отпустят под обязательство о явке.

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