В Петербурге суд не стал отправлять в СИЗО бывшего вагнеровца. Его обвиняют в краже велосипедов

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в аресте экс-бойца ЧВК «Вагнер» и гражданина Туниса Бен Ахмеда Шерифа, обвиняемого в краже двух велосипедов. Об этом 24 марта рассказывает пресс-служба судов города.



По версии следствия, первый велосипед, марки «Форвард», Бен украл вечером 22 марта в парадной дома 4 на улице Федора Абрамова. Вторая кража, предположительно, произошла рядом: на той же улице, около парадной дома 18. Как считает следствие, там бывший вагнеровец до 13:00 23 марта украл велосипед «Скил Байк». Задержали мужчину в тот же день.

