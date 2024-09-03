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    Одержимый местью. «Фонтанка» показывает бунт после отказа в прививке у станции метро «Академическая»

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    Камера запечатлела мужчину, которому отказали в уколе у станции метро «Академическая» в Калининском районе Петербурга. Снаряды из мусора летели в автомобиль скорой, под удар едва не попал водитель. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 3 сентября.

    «Фонтанка.ру»

    Поводом для бесчинства на проспекте Науки, 19, стал отказ в прохождении вакцинации от гриппа, который накануне получил желающий привиться в мобильном пункте у метро. Требовавший укол был явно не в себе, но потребность сформировать защитный уровень антител против вируса, похоже, была такой же сильной, как и запах перегара.

    Услышав твёрдое «нет», мужчина хоть и плюнул в сторону медиков, но не ушёл. В машину скорой полетела бутылка из распотрошённой урны. Следующий снаряд был брошен в заднее стекло с газона. Жаждущий мести продолжил бесноваться, пока едва не попал в вышедшего из салона водителя.

    После камера «поймала» его в подворотне заводящим новые знакомства и уже в более благодушном настроении.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обиженного отказом дебошира ищут.

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