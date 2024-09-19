В ЗакСе не исключили продление моратория по КРТ в Петербурге

В Петербурге может быть продлен мораторий по «новой» реновации, комплексному развитию территорий (КРТ). Об этом 19 сентября во время брифинга в Мариинском дворце журналистам рассказал спикер Заксобрания Александр Бельский.



Председатель Заксобрания объяснил, что парламент планирует вносить корректировки в свой проект федеральной инициативы по КРТ и повторно вносить его на рассмотрение Госдумы. Бельский подчеркнул: главное, чтобы в этой инициативе удержались основные моменты, в частности, территориальность.

На вопрос, будет ли продлен мораторий по КРТ, который сейчас действует до конца 2025 года, спикер ответил: «Мы с такой инициативой будем выходить к губернатору. Я думаю, что будет продлен. Потому что мы в целом основывались на том, что пока не будут приняты изменения, возможность продления моратория будет существовать».