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    В ЗакСе не исключили продление моратория по КРТ в Петербурге

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    В Петербурге может быть продлен мораторий по «новой» реновации, комплексному развитию территорий (КРТ). Об этом 19 сентября во время брифинга в Мариинском дворце журналистам рассказал спикер Заксобрания Александр Бельский.

    Председатель Заксобрания объяснил, что парламент планирует вносить корректировки в свой проект федеральной инициативы по КРТ и повторно вносить его на рассмотрение Госдумы. Бельский подчеркнул: главное, чтобы в этой инициативе удержались основные моменты, в частности, территориальность.

    На вопрос, будет ли продлен мораторий по КРТ, который сейчас действует до конца 2025 года, спикер ответил: «Мы с такой инициативой будем выходить к губернатору. Я думаю, что будет продлен. Потому что мы в целом основывались на том, что пока не будут приняты изменения, возможность продления моратория будет существовать».

    Ранее Совет законодателей рекомендовал даже не вносить в Госдуму петербургский проект федеральной инициативы, смягчающий условия КРТ. Кроме того, ЗакС Петербурга также подавал поправки по КРТ к другому законопроекту, который Госдума приняла. Петербургские парламентарии предлагали разрешить городам федерального значения самостоятельно определять географию расселения в рамках КРТ.

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