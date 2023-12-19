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    Госдума отклонила поправки ЗакСа Петербурга о смягчении реновации

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    Госдума отклонила поправки Заксобрания Петербурга к законопроекту правительства РФ о комплексном развитии территорий (КРТ). Предложения городского парламента касались смягчения закона о «новой реновации». На это 19 декабря обратил внимание глава МО № 72 Павел Швец.

    Госдума, как следует из информации на сайте нижней палаты парламента, рассмотрела федеральный законопроект еще 15 декабря в окончательном, третьем чтении. Днем ранее парламент принял документ во втором чтении, тогда же были отклонены и петербургские предложения.

    Напомним, депутаты Заксобрания предлагали установить, что города федерального значения имеют право самостоятельно определять географию расселения участников реновации, а также, что решение о включении дома происходит только на основании решения общего собрания собственников. В случае если такое собрание не будет проведено, дом бы не включался в программу КРТ. А на проведение собрания ЗакС предлагал отвести 90 дней. Само собрание могли бы инициировать не менее чем 10% физлиц-собственников.

    Кроме того, 14 декабря профильная комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан рекомендовала отклонить проект федеральной инициативы Заксобрания Петербурга об «очеловечивании» КРТ. Документ содержал схожие с поправками предложения.

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Закон относится к панельным хрущевкам 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья. В настоящее время отдельные положения закона о КРТ приостановлены до 2025 года.

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