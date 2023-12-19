Госдума отклонила поправки ЗакСа Петербурга о смягчении реновации

Госдума отклонила поправки Заксобрания Петербурга к законопроекту правительства РФ о комплексном развитии территорий (КРТ). Предложения городского парламента касались смягчения закона о «новой реновации». На это 19 декабря обратил внимание глава МО № 72 Павел Швец.



Госдума, как следует из информации на сайте нижней палаты парламента, рассмотрела федеральный законопроект еще 15 декабря в окончательном, третьем чтении. Днем ранее парламент принял документ во втором чтении, тогда же были отклонены и петербургские предложения.

Напомним, депутаты Заксобрания предлагали установить, что города федерального значения имеют право самостоятельно определять географию расселения участников реновации, а также, что решение о включении дома происходит только на основании решения общего собрания собственников. В случае если такое собрание не будет проведено, дом бы не включался в программу КРТ. А на проведение собрания ЗакС предлагал отвести 90 дней. Само собрание могли бы инициировать не менее чем 10% физлиц-собственников.