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    Совет законодателей рекомендовал даже не вносить в Госдуму предложение ЗакСа Петербурга «очеловечить» программу КРТ

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    Комиссия по жилищной политике Совета законодателей дала отрицательное заключение на проект федеральной инициативы Заксобрания Петербурга по изменению законодательства о комплексном развитии территорий (КРТ). Это следует из данных на сайте Госдумы от 25 августа.

    Федеральную инициативу в петербургском парламенте подготовили по итогам года работы Общественного штаба по КРТ, который был создан после скандала с принятием городского закона о «новой» реновации и последовавшими волнениями горожан.

    Из заключения комиссии Совета законодателей следует, что авторы инициативы не учли «существенные аспекты института комплексного развития территории», не оценили «возможные риски нарушения проектируемыми нормами законных прав и интересов всех участников рассматриваемых правоотношений».

    Авторы также не приложили к законопроекту аналитические и статистические материалы, которые подтверждают необходимость предлагаемых изменений, говорится в тексте заключения.

    «На основании изложенного, комиссия Совета законодателей по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству не рекомендует вносить в Государственную думу проект законодательной инициативы № 8–413 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения прав граждан при комплексном развитии территорий"», — сказано в документе.

    Проект федеральной инициативы по задумке авторов должен был смягчить законодательство. В частности, предлагалось считать дом не включенным в КРТ, если общедомовое голосование по вопросу не состоялось или не набрало достаточно голосов за, а также ограничение территорий, подпавших в КРТ, нормами градостроительного проектирования, которые определяют высоту и плотность застройки. «Фонтанка» подробно рассказывала об этих предложениях и предсказывала, что у инициативы мало шансов на успех.

    Альтернативой, которая полностью находится в полномочиях Заксобрания (в отличие от федеральной инициативы), может стать отмена городского закона о КРТ, разработка и принятие нового закона.

    В настоящее время городской закон о КРТ (точнее, некоторые его пункты) приостановлен до 2024 года.

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня и взволновал город. Он относится к панельным хрущевкам 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В сентябре был создан общественный штаб по реновации, в который вошли депутаты, жители в качестве представителей от районов, эксперты и профильные чиновники. Первое заседание состоялось 28 сентября.

    В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ. По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

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