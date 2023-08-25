Совет законодателей рекомендовал даже не вносить в Госдуму предложение ЗакСа Петербурга «очеловечить» программу КРТ

Комиссия по жилищной политике Совета законодателей дала отрицательное заключение на проект федеральной инициативы Заксобрания Петербурга по изменению законодательства о комплексном развитии территорий (КРТ). Это следует из данных на сайте Госдумы от 25 августа.

Федеральную инициативу в петербургском парламенте подготовили по итогам года работы Общественного штаба по КРТ, который был создан после скандала с принятием городского закона о «новой» реновации и последовавшими волнениями горожан.

Из заключения комиссии Совета законодателей следует, что авторы инициативы не учли «существенные аспекты института комплексного развития территории», не оценили «возможные риски нарушения проектируемыми нормами законных прав и интересов всех участников рассматриваемых правоотношений».

Авторы также не приложили к законопроекту аналитические и статистические материалы, которые подтверждают необходимость предлагаемых изменений, говорится в тексте заключения.

«На основании изложенного, комиссия Совета законодателей по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству не рекомендует вносить в Государственную думу проект законодательной инициативы № 8–413 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения прав граждан при комплексном развитии территорий"», — сказано в документе.

Проект федеральной инициативы по задумке авторов должен был смягчить законодательство. В частности, предлагалось считать дом не включенным в КРТ, если общедомовое голосование по вопросу не состоялось или не набрало достаточно голосов за, а также ограничение территорий, подпавших в КРТ, нормами градостроительного проектирования, которые определяют высоту и плотность застройки. «Фонтанка» подробно рассказывала об этих предложениях и предсказывала, что у инициативы мало шансов на успех. Альтернативой, которая полностью находится в полномочиях Заксобрания (в отличие от федеральной инициативы), может стать отмена городского закона о КРТ, разработка и принятие нового закона.