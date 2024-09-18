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Власть Президент продлил продовольственное эмбарго

Президент продлил продовольственное эмбарго

1 917
13 комментариев

Президент РФ Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго из стран Запада на 2025 и 2026 годы. Указ опубликован 18 сентября на официальном сайте правовых актов.

«Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560...» — говорится в документе.

Эмбарго было введено в 2014 году в ответ на санкции со стороны западных стран.

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Комментарии
13
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Зачем россиянам рыба, и в самом деле.
Snow*
1 час
самое прекрасное в этом эмбарго что тех персонажей кто его вводит оно не касается.
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