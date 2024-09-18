«Ещё одна непоправимая потеря»: губернатор Белгородской области сообщил о гибели женщины в результате обстрела ВСУ

Жительница села Безлюдовка Шебекинского городского округа погибла в результате обстрела со стороны Украины. Об этом вечером 18 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обстрел произошел сегодня днем, однако о гибели мирной жительницы стало известно лишь спустя время. По сведениям главы региона, она скончалась от полученных ран еще до приезда бригады скорой помощи.