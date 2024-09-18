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Происшествия «Ещё одна непоправимая потеря»: губернатор Белгородской области сообщил о гибели женщины в результате обстрела ВСУ

«Ещё одна непоправимая потеря»: губернатор Белгородской области сообщил о гибели женщины в результате обстрела ВСУ

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2 комментария

Жительница села Безлюдовка Шебекинского городского округа погибла в результате обстрела со стороны Украины. Об этом вечером 18 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обстрел произошел сегодня днем, однако о гибели мирной жительницы стало известно лишь спустя время. По сведениям главы региона, она скончалась от полученных ран еще до приезда бригады скорой помощи.

«Всегда очень трудно найти слова, которые смогли бы утешить родных и близких…» — написал Гладков в своем телеграм-канале и выразил соболезнования близким погибшей.

В селе после обстрела, по его словам, также были выявлены повреждения легкового автомобиля, окон, фасадов, кровли, ограждений и построек на территории 21 частного домовладения.

Сегодня утром четыре человека получили ранения в результате атаки беспилотника на служебный автобус в городе Шебекино.

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Безлюдовка Вячеслав Гладков Обстрел ВСУ Гибель
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Комментарии
2
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Надеюсь, он сооьщил это непосредственнов в Кремль. Какой смысл сообщать это нам?
HERNANDEZ
1 час
Пусть в Кремль напишет. Там это все могут остановить за один день. Иначе будет еще очень много погибших и военных и гражданских.
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