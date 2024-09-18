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Происшествия В Шебекино беспилотник атаковал служебный автобус. Пострадали четверо

В Шебекино беспилотник атаковал служебный автобус. Пострадали четверо

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2 комментария

Четыре человека получили ранения в результате атаки беспилотника на служебный автобус в городе Шебекино. Об этом 18 сентября сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Две женщины получили осколочные ранения рук и стопы. Бригады скорой помощи госпитализировали их в больницу Белгорода. Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один пострадавший мужчина со ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи.

Информация о последствиях атаки уточняется. На месте атаки находятся оперативные службы.

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Комментарии
2
гастарбайтер
18 сентября 2024, 09:01
У меня закономерный вопрос: почему гражданские не эвакуированы с линии фронта? 3 км - даже некоторое стрелковое оружие добивает! Или если бои идут под Курском можно про Белгород забыть?
VKuser174198221
18 сентября 2024, 08:57
Ничего не меняется- это и есть пресловутая стабильность?
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