В Шебекино беспилотник атаковал служебный автобус. Пострадали четверо

Четыре человека получили ранения в результате атаки беспилотника на служебный автобус в городе Шебекино. Об этом 18 сентября сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Две женщины получили осколочные ранения рук и стопы. Бригады скорой помощи госпитализировали их в больницу Белгорода. Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один пострадавший мужчина со ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи.
Информация о последствиях атаки уточняется. На месте атаки находятся оперативные службы.
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