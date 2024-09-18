В Шебекино беспилотник атаковал служебный автобус. Пострадали четверо

Четыре человека получили ранения в результате атаки беспилотника на служебный автобус в городе Шебекино. Об этом 18 сентября сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Две женщины получили осколочные ранения рук и стопы. Бригады скорой помощи госпитализировали их в больницу Белгорода. Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один пострадавший мужчина со ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи.



Информация о последствиях атаки уточняется. На месте атаки находятся оперативные службы.

