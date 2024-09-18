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Происшествия Полиция сбила ребёнка на Обуховской Обороны. Девочка в реанимации

Полиция сбила ребёнка на Обуховской Обороны. Девочка в реанимации

8 671
26 комментариев

Петербургская полиция проводит проверку по факту ДТП с участием служебной машины в Невском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло 18 сентября около 17:20 на пересечении проспекта Обуховской Обороны и улицы Шелгунова. По предварительным данным, служебный автомобиль госавтоинспекции Тосненского района с включёнными проблесковыми маячками и сиреной выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и сбил велосипедистку. Она, хоть и двигалась на разрешающий сигнал, не спешилась, а ехала. Сотрудники ДПС тут же оказали пострадавшей первую помощь и вызвали скорую. Велосипедистка госпитализирована.

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По данным «Фонтанки», пострадавшая — 11-летняя девочка. У нее автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, контузия. Медики оценили ее состояние как тяжелое и поместили в реанимацию.

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Комментарии
26
ilmwspb2050
1 час
Дети без взрослых- главный страх любого водителя.
Митя Антонов
1 час
Отмажут водителя.
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