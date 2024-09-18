Полиция сбила ребёнка на Обуховской Обороны. Девочка в реанимации

Петербургская полиция проводит проверку по факту ДТП с участием служебной машины в Невском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



ДТП произошло 18 сентября около 17:20 на пересечении проспекта Обуховской Обороны и улицы Шелгунова. По предварительным данным, служебный автомобиль госавтоинспекции Тосненского района с включёнными проблесковыми маячками и сиреной выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и сбил велосипедистку. Она, хоть и двигалась на разрешающий сигнал, не спешилась, а ехала. Сотрудники ДПС тут же оказали пострадавшей первую помощь и вызвали скорую. Велосипедистка госпитализирована.



1 из 2 Источник: «Мегаполис»