В петербургской квартире найдены тела двух кровельщиков

Два трупа были найдены накануне утром в Московском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, умершие были коллегами.



Полиция узнала о произошедшем от врача скорой помощи, который приехал около 11 часов в квартиру на Кузнецовской улице. Прибывший на место участковый обнаружил мертвыми двух кровельщиков 43 и 42 лет, оба работали на одного предпринимателя.



Трупы направлены в морг для установления причины смерти, проводится проверка.

