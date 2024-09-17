Нанёс 20 ножевых и вернулся, чтобы добить. Подозреваемый рассказал, как убивал активиста в Петербурге

Следственный комитет возбудил дело об убийстве активиста Виталия Иоффе в Калининском районе Петербурга. Подозреваемый настаивает, что не собирался благодарить за крышу над головой сексом. Последний удар он нанёс в висок и не стал доставать нож.



Как стало известно «Фонтанке», 17 сентября 20-летний Александр подтвердил следствию своё признание, которое утром дал в отделе полиции Выборга. Уточнить, почему именно туда он уехал из квартиры на проспекте Науки, где оставил тело, он по-прежнему не может. По его словам, ехал с мыслями о суициде, в дороге успел уснуть.

С Иоффе Александр, который позиционирует себя как квир-активист, познакомился в феврале прошлого года, когда к памятнику Тарасу Шевченко несли цветы в годовщину СВО. К нему же молодой человек обратился за помощью, когда 15 сентября вынужден был съехать из съёмной квартиры. Хозяйка показывала причину, по которой попросила жильца на выход.

Днём 16 сентября он уже отмечал встречу в квартире на проспекте Науки. Пили водку, как говорит, много. По словам подозреваемого, секс в его планы не входил, но гостеприимный хозяин, знающий, что симпатии гостя не зависят от пола, якобы стал настаивать, напоминая: мол, старше и сильнее. Оказывать физическое сопротивление молодой человек не решился. После отошёл на кухню, вернулся с ножом и, по собственным подсчётам, раз двадцать ударил лежащего мужчину в грудь, шею и голову.

О содеянном и последствиях думал, отмывая руки и одеваясь, пока не услышал хрип. Как признался, разозлился. Дальше - ещё пять ударов. После последнего нож остался в голове.

Такси вызывал уже с телефона убитого. Запирать его квартиру не стал. На допросе Александр заявил, что раскаивается.

Соседей ночные события не потревожили, о случившемся они узнали из новостей. Подробнее о подозреваемом и погибшем рассказывали здесь.