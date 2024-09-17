«Глаз дёргается». Показываем, где жил подозреваемый в расправе над петербургским активистом

В дом в Калининском районе Петербурга, где было найдено тело Виталия Иоффе, подозреваемого привёл квартирный вопрос. За сутки до случившегося ему пришлось срочно съезжать со съёмной студии. С поводом для расторжения договора воюет клининговая служба.
Кошмар арендодателя «Фонтанке» 17 сентября показала владелица студии в Невском районе. Жильё 20-летнему Александру она сдала примерно три месяца назад, внеплановые визиты с тех пор не наносила.
«Когда заселялся, у него были фиолетовые волосы. Это всё, что я могу о нём сказать, — рассказала хозяйка. — Он объяснил, что приехал в Петербург, будет здесь работать. Как миллион людей. Проверила паспорт, заключили договор. Платил за него другой человек, но деньги перечисляли вовремя, и вопросов не было».
Не было и жалоб от чутких соседей. Тем внезапнее стало сообщение, что в студию нагрянули полицейские. Они же и показали, во что превратилась квартира. Узнать её хозяйке удалось с трудом. На фото переполненная пепельница и бутылки, ровным слоем покрывающие все горизонтальные поверхности.
«Сказали, что искали наркомана. И показали мне этот хаос, — говорит петербурженка. — Он привёл студию в такое состояние, что клининговая компания работает второй день. Отмыть не могут. Плесень. Выброшено всё, вплоть до посуды. Компания выставляет счета уже за 50 тысяч. У меня глаз дёргается».
Закономерной реакцией была просьба съехать. Арендатор ответил быстро: написал, что всё понимает, и собрал вещи.
В понедельник он писал в своём телеграм-канале, что нашёл приют. На следующий день в квартире на проспекте Науки уже работала следственно-оперативная группа. Приехав в Выборг, молодой человек рассказал, что зарезал знакомого — 53-летнего активиста Виталия Иоффе. Поводом стало якобы принуждение к сексу. Подробнее о том, что известно об убийстве, читайте в нашем материале.