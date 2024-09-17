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Происшествия «Я человека убил». Подозреваемый в расправе над петербургским активистом просил помощи с пересечением границы

«Я человека убил». Подозреваемый в расправе над петербургским активистом просил помощи с пересечением границы

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9 комментариев

Подозреваемый в убийстве петербургского активиста Виталия Иоффе подробно рассказывал о своих действиях подписчикам телеграм-канала. «Меня попытались изнасиловать. Я убила», — написал квир-блогер Ешка. Ночью 17 сентября он умолял знакомых активистов помочь ему с выездом из России. «Я не хочу в колонию, я хочу за границу», — решил он.

В конечном итоге 20-летний уроженец Новосибирска все-таки явился в отдел полиции. В Выборге. Уже не как женщина, а как мужчина. Сотрудники очень удивились признанию и поначалу, кажется, даже не восприняли слова заявителя всерьез. Тем более что убийство, со слов парня, произошло на проспекте Науки в Калининском районе. «Я человека убил. Вы не хотите заявление принять?» Потом молодой человек начал смеяться.

По предварительным данным, убитый и подозреваемый состояли в сексуальных отношениях, жили вместе. Дочь погибшего рассказала «Фонтанке», что очень поверхностно была знакома с 20-летним Александром из Новосибирска, виделась с ним буквально пару раз. В активистских кругах его все знали как квир-персону под именем Ешка. В образе девушки он выходил к Гостиному двору этим летом в защиту сотрудников гей-бара.

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Комментарии
10
Дядя Бо
17 сентября 2024, 11:47
Духовные скрепы и традиционные ценности™.
Майор Пронин
17 сентября 2024, 12:10
Фу, какая грязь!
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