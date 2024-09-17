Квир-блогер признался в убийстве активиста в Петербурге

Активиста Виталия Иоффе нашли зарезанным в квартире в Калининском районе Петербурга. Следственно-оперативную группу туда направил молодой человек, рассказавший об убийстве после секса без согласия.



Как стало известно «Фонтанке», 20-летний Александр пришёл с повинной в полицию Выборга ранним утром 17 сентября и заявил, что убил человека. С его слов, всё произошло в квартире двенадцатиэтажки на проспекте Науки, где он проживал с мужчиной.

Минувшей ночью они выпивали, но общение вышло за рамки: мужчина якобы принудил Александра к сексу, тот схватил нож и ударил больше 20 раз. После случившегося молодой человек вызвал такси и уехал в Выборг. Объяснить, чем руководствовался, выбирая пункт назначения, он не смог.

Приехавшие на проспект Науки сотрудники патрульно-постовой службы зашли в открытую квартиру и увидели тело. Погибший — 53-летний активист Виталий Иоффе, привлекавшийся к ответственности после акций и пикетов (в том числе в поддержку фигурантов дел о фейках об армии).

20-летний Александр, известный в активистских кругах как Ешка, приехал в Петербург из Новосибирска. Молодой человек считал себя девочкой, красил волосы в разные цвета и носил платья. Судя по группам, в которых он был замечен, его больше всего интересовали пацифистские сообщества и гей-знакомства. В июле 2024 года СМИ сообщали, что Ешка стоял у Гостиного двора с плакатом в поддержку сотрудников одного из гей-баров города.