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    «Никаких шумов, никаких криков». Что говорят знакомые и соседи убитого в Петербурге политактивиста

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    В квартире на проспекте Науки, 61, где нашли зарезанным активиста Виталия Иоффе, проходят следственные действия. На месте работают правоохранители, а у двери стоят родственники погибшего и журналисты. «Фонтанка» увидела все своими глазами.

    Фото: Мидене Овезова / «Фонтанка.ру»
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    Как рассказали нашему корреспонденту жители соседних квартир, Виталия Иоффе и 20-летнего Александра они ранее никогда не видели. А о произошедшем узнали из Telegram-каналов. По словам местных, в злополучной квартире жила некая бабушка, однако месяц назад она переехала к дочери. На кадрах можно заметить, как на двери висит трость, которая, по всей видимости, принадлежит бабушке.

    Предположительно, пожилая женщина была матерью жены Иоффе. Квартиру бабушка не сдавала, а Виталий жил там, как сообщают, по знакомству.

    «Никаких шумов, никаких криков. Даже сегодня ночью. У нас всегда все было спокойно», — отметил сосед.

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    На месте происшествия также находятся жена и дочь Виталия Иоффе. Супруга Татьяна рассказала, что ждет, когда закончатся следственные мероприятия и ее пустят в квартиру забрать кошек. За четверолапыми присматривал политактивист. Дочь Виталия поделилась с журналистами, что была шокирована новостью о смерти отца и узнала об этом только утром.

    «Я в шоке. Утром позвонили, сообщили», — сказала дочь.

    Также к квартире подошла председатель местного ЖКС. Женщина подтвердила, что никаких жалоб никогда не было.

    Ранним утром 17 сентября 20-летний Александр пришел с повинной в полицию Выборга и заявил, что убил человека. С его слов, всё произошло в квартире двенадцатиэтажки на проспекте Науки, где он проживал с активистом Виталием Иоффе.

    Мужчина якобы принудил Александра к сексу, тот схватил нож и ударил больше 20 раз. После случившегося молодой человек вызвал такси и уехал в Выборг. «Фонтанка» показывала квартиру, где жил подозреваемый в расправе над петербургским активистом. Подробнее о том, что известно об убийстве, читайте в нашем материале.

    Фото: Мидене Овезова / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 10

    Гость01317 Сен 2024 в 15:52
    лгдпр
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