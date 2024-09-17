На исторической территории «Степана Разина» откроют мультимедийную «Цистерну»

Ожидается, что за год в новой локации будут проведены четыре выставочных проекта и серия параллельных музыкальных мероприятий — иммерсивных музыкальных шоу, концертов и вечеринок, аудиовизуальных перформансов.

Курировать программу мероприятий и техническую оснащенность локации площадью 2 000 квадратных метров будет команда dreamlaser, организаторы фестиваля Intervals и создатели пространства ЦЕХ в Нижнем Новгороде, развитием площадки — команда Urban Context, открывшая в том числе «Севкабель Порт» и ряд его известных мультимедиа-проектов.

«Проект «Цистерна» находится в удивительном квартале к югу от Коломны: окружение из красно-кирпичных зданий первого в России пивного производства, портовые краны, чайки, мануфактуры, солодовни, тихая часть Обводного канала, загадочный парк «Екатерингоф», — рассказывает сооснователь Urban Context Алексей Онацко. — Здесь очень приятно и по-новому. Культура всегда приносит в такие места оживление и позитивные процессы. Уверен, что многие оценят эту не раскрытую пока должным образом часть города и найдут в ней что-то для себя».