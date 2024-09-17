    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, ю-з

    772мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.14eur101.28

    Выставки

    На исторической территории «Степана Разина» откроют мультимедийную «Цистерну»

    509
    2 комментария

    Показ трехчастной инсталляции «Цистерна» откроет одноименное новое мультимедийное арт-пространство на Курляндской улице, на территории завода «Степан Разин», — рассказали организаторы. Новая площадка, нацеленная на продвижение междисциплинарного искусства, откроет двери 4 октября.

    Ожидается, что за год в новой локации будут проведены четыре выставочных проекта и серия параллельных музыкальных мероприятий — иммерсивных музыкальных шоу, концертов и вечеринок, аудиовизуальных перформансов.

    ПоделитьсяПоделиться

    Курировать программу мероприятий и техническую оснащенность локации площадью 2 000 квадратных метров будет команда dreamlaser, организаторы фестиваля Intervals и создатели пространства ЦЕХ в Нижнем Новгороде, развитием площадки — команда Urban Context, открывшая в том числе «Севкабель Порт» и ряд его известных мультимедиа-проектов.

    «Проект «Цистерна» находится в удивительном квартале к югу от Коломны: окружение из красно-кирпичных зданий первого в России пивного производства, портовые краны, чайки, мануфактуры, солодовни, тихая часть Обводного канала, загадочный парк «Екатерингоф», — рассказывает сооснователь Urban Context Алексей Онацко. — Здесь очень приятно и по-новому. Культура всегда приносит в такие места оживление и позитивные процессы. Уверен, что многие оценят эту не раскрытую пока должным образом часть города и найдут в ней что-то для себя».

    ПоделитьсяПоделиться

    «Вместе с запуском проекта «Цистерна» для пешеходного трафика будет открыт большой благоустроенный заводской двор, через который откроется короткий путь от Курляндской улицы к набережной Обводного канала», — рассказывают организаторы.

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

    По теме

    ВыставкаМультимедиа
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close