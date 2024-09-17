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Афиша Plus В Минкульте создали новый департамент, он займется укреплением традиционных ценностей в воспитании

В Минкульте создали новый департамент, он займется укреплением традиционных ценностей в воспитании

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9 комментариев

В Министерстве культуры появился новый департамент — воспитательной работы, просветительских проектов и специальных образовательных программ в сфере культуры. Его главой назначена Юлия Полетыкина, ранее временно исполнявшая обязанности министра культуры Курской области. Об этом 17 сентября сообщается в телеграм-канале министерства.

«На новой должности Юлия Полетыкина займется продолжением уже начатой работы по исполнению Указа Президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — говорится в сообщении. — Также будет работать с кадровыми программами для формирования управленческого резерва в сфере культуры, коммуникациями с общественными организациями и другими проектами».

В структуру департамента входят отделы по реализации воспитательной работы, работе с молодыми профессионалами творческих индустрий, развитию партнерской сети, отделы специальных образовательных программ, просветительских проектов и организационно-методического сопровождения.

Ранее 28 августа заместителем министра культуры назначили ростовчанина Сергея Першина, гендиректора «Таврида.Арт» и программного директора Всемирного фестиваля молодежи, ранее работавшего на форуме «Селигер» и возглавлявшего общественное движение «Волонтеры Победы». Согласно сайту, в его должностные обязанности входит координация и контроль деятельности Департамента воспитательной работы, просветительных проектов и специальных образовательных программ в сфере культуры.

Постановление правительства России, которым было увеличено количество заместителей министра с 4 до 5, а департаментов — с 8 до 9, было опубликовано 15 августа.

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Комментарии
9
Einmerck
17 сентября 2024, 16:03
Слабо. На мой взгляд нужно министерство традиционных ценностей.
Ak.aleks
17 сентября 2024, 16:05
Плодятся при Путине, как грибы, тунеядцы-мухоморы и поганки.
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