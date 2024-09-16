Количество пострадавших при утреннем обстреле Белгорода выросло до 10. Среди них четырехлетний мальчик

Оперштаб Белгородской области уточнил количество пострадавших при обстреле региональной столицы утром 16 сентября. Как сообщили в пресс-службе, ранены 10 человек, среди них четырехлетний мальчик.



У ребенка диагностированы черепно-мозговая травма, баротравма и гематома мягких тканей головы. Медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации мальчика его родители отказались. Также в городскую больницу обратилась женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки.



В результате атаки в Белгороде и области повреждены почти 130 квартир, 114 автомобилей, 11 домовладений. Оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях атаки ВСУ.

Обстрел Белгорода со стороны Украины начался рано утром в понедельник, 16 сентября. Вскоре стало известно о минимум восьми пострадавших, одна женщина была в крайне тяжелом состоянии. Горели более 15 автомобилей, полностью выгорел частный дом.

