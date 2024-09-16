В Финляндии арестовали трех подозреваемых в терроризме. Один из них прибыл из России

Трое человек, подозреваемых в участии в деятельности международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)*, были задержаны и заключены под арест в Финляндии. Об этом 16 сентября пишет издание Yle.
Все трое — мужчины 1985, 1987 и 1990 годов рождения — находятся в стране на основании вида на жительство и не являются финскими гражданами. По информации Yle, один из них, 39-летний подозреваемый, прибыл из России.
Центральная криминальная полиция (ЦКП) предполагает, что задержанные могут быть причастны к преступлениям, совершенным Хельсинки в период с 1 января 2023-го по 10 июня 2024-го, но о каких именно «преступлениях» идет речь, не уточняется. Известно, что задержание произошло 10 сентября и через три дня все трое были отправлены под арест.
О мужчине, прибывшем в Финляндию из РФ, сообщается, что он «родился на Кавказе», в связи с чем якобы «был похищен и подвергнут пыткам» в 2010 году. Освободившись в 2011-м, он годом позже отправился в Финляндию, где пытался получить права на основании российских прав, которые финские власти сочли фальшивыми. В 2017 году против него было возбуждено дело по подозрению в подделке документов, но оно развалилось в суде, после чего обвинения были сняты. Его адвокат отказался комментировать детали расследования.
*Запрещена в России.