В Финляндии арестовали трех подозреваемых в терроризме. Один из них прибыл из России

Трое человек, подозреваемых в участии в деятельности международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)*, были задержаны и заключены под арест в Финляндии. Об этом 16 сентября пишет издание Yle.

Все трое — мужчины 1985, 1987 и 1990 годов рождения — находятся в стране на основании вида на жительство и не являются финскими гражданами. По информации Yle, один из них, 39-летний подозреваемый, прибыл из России.

Центральная криминальная полиция (ЦКП) предполагает, что задержанные могут быть причастны к преступлениям, совершенным Хельсинки в период с 1 января 2023-го по 10 июня 2024-го, но о каких именно «преступлениях» идет речь, не уточняется. Известно, что задержание произошло 10 сентября и через три дня все трое были отправлены под арест.

