124 часа солнца в Петербурге. Чем удивила погода в первой половине сентября

Взяв разгон с первых чисел, сентябрь набирал тепло в первой декаде и только на пять десятых градуса отстал от рекорда 1938 года. На этом потепление не закончилось. В первой половине второй декады температура начала ставить рекорд за рекордом. В итоге сентябрь выдал такую среднюю температуру за первую половину месяца (19,9 градуса), что она более чем на два градуса превышает прежние максимумы. На второе место опустился показатель 1938 года (17,5 градуса), затем, с отставанием почти на 3 градуса, идут 1955 и 2023 годы (17,0 градуса).

Если брать температуру за весь месяц, лидирует сейчас сентябрь 2023 года — благодаря аномально теплой третьей декаде.

«А в этом году такой отрыв температуры в три градуса является серьёзным запасом для сентября 2024 года в борьбе за первое место с прошлым годом. Но определяющей станет предстоящая третья декада, рассчитать среднюю температуру которой пока затруднительно», — отмечает Колесов.



Количество осадков за последние пять дней не изменилось и остаётся на уровне 9% от нормы. Но до рекорда далеко. В 1999 году в первой половине сентября выпало 0,0 мм, в 2014 году — всего 1,5 мм дождя.

