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    Больше сотни. Самый приятный погодный рекорд поставлен в Петербурге

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Закончилась первая декада осени, а кажется, что всё ещё лето. Поэтому итоги радуют. Температуру, осадки и солнечные часы подсчитал 11 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Это были очень тёплые и сухие 10 дней. Осадков в Петербурге почти не было, только 1 сентября выпало 5 мм дождя. На сегодня общее количество осадков в центре города в первой декаде составляет всего 9% от нормы.

    «Это, конечно, очень мало, но сравнивать приходится с совсем сухими 2014 годом (только следы осадков, 0,0 мм), 2002 годом (0,5 мм) и несколькими другими полностью сухими началами сентября. Так что всё не в первый раз, и такое отсутствие осадков бывало», — отмечает Колесов.

    Средняя температура декады составила 19,4 градуса. Это второе место после рекорда 1938 года (19,9 градуса). Но отрыв от других лет значителен: в другие тёплые годы, в том числе в 2018 году, средняя температура первых 10 дней сентября не превышала 18 градусов.

    «А вот тот, часто упоминаемый в последнее время, 1881 год отстает значительно, его средняя температура первой декады всего +16,2 гр. Но на фоне конца позапрошлого века, да и начала прошлого века, он выглядел очень теплым», — объясняет синоптик.

    А вот солнце нас порадовало. За эти 10 дней оно «рассчиталось со всеми неудачами других метеорологических параметров». Оно светило в Петербурге 100,1 часа, преодолев заветный рубеж в сто часов и перекрыв предыдущий рекорд 1999 года (96,4 часа). Число солнечных часов начали фиксировать позже, чем осадки и температуру, 64 года назад, но всё равно это много.

    «И как итог, наслаждаемся такой теплой погодой в Санкт-Петербурге, так как вторая декада получается тоже очень теплой и достаточно сухой. А снижение температуры ожидается пока только к началу третьей декады», — сообщает Колесов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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