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Общество Парикмахер из Новосибирска получил 13 лет колонии за попытку подрыва военкомата

Парикмахер из Новосибирска получил 13 лет колонии за попытку подрыва военкомата

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2 комментария

Военный суд Новосибирска 16 сентября приговорил к 13 годам колонии Евгения Ряполова по делу о попытке подрыва военкомата в декабре 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

29-летний работник барбершопа был задержан в декабре 2023-го: ему предъявили обвинения в покушении на теракт (статья 30, статья 205 УК РФ), а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, их хранении и транспортировке (статья 223.1 УК РФ и статья 222.1 УК РФ). Согласно материалам дела, в ночь на 5 декабря Ряполов установил изготовленное им взрывное устройство (кустарную бомбу в металлической банке объемом 300 мл) на подоконнике военкомата в Новосибирске. СВУ обнаружили полицейские, которые вызвали саперов, а те, в свою очередь, разрушили взрывное устройство выстрелом из водяной пушки.

Личность минера установили сотрудники новосибирского управления ФСБ. По версии следствия, Ряполов задумал взрыв военкомата, чтобы воспрепятствовать проведению СВО, противником которой являлся.

Ранее Ряполов уже был судим за хранение взрывчатки, которую планировал использовать для взрыва мечети — в 2017 году он состоял в местной ячейке запрещенного в России праворадикального движения «Реструкт».

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Евгений Ряполов Попытка подрыва Военкомат СВУ Приговор Суд СВО
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Комментарии
3
282408812
16 сентября 2024, 11:57
Он с такой профессией на Зоне не пропадёт
Олександр Петренко
16 сентября 2024, 12:44
Почему людям, настроенным против СВО, свойственна противоправная деятельность? Сплошные террописты.
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