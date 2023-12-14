ВСУ атаковали Подмосковье, Путин ответил насчет мобилизации: новости СВО за 14 декабря

Прочитайте самые яркие фразы Владимира Путина на итогах года Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 декабря.



Суды В один день в России прошло несколько резонансных судов: в Ростовской области суд приговорил к 5 годам колонии-поселения гражданку Украины Наталью Мануилову за участие в нацбатальоне «Азов» (группировка признана террористической, запрещена в РФ);

в Новосибирске суд заключил под стражу на 1 месяц и 25 дней 27-летнего Евгения Ряполова. Его обвиняют в попытке теракта в военкомате Новосибирска: по версии следствия, обвиняемый принес в военкомат самодельное взрывное устройство;



в Брянске осужден россиянин, который планировал воевать на стороне Украины. Его приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Как сообщила пресс-служба суда, мужчина вел переписку с украинскими вербовщиками.

Тем временем МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова, главу Главного управления разведки Минобороны Украины. Ранее МВД обвиняло его в терроризме. В отношении певца Шарлота, который сжег российский паспорт, возбудили новое уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Атаки ВСУ Российские средства ПВО уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей. Об этом сообщили в Минобороны России. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, украинские военные выпустили за сутки более 50 снарядов по населенным пунктам Белгородской области. Также было совершено несколько атак БПЛА, а из-за подрыва автомобиля на мине пострадали три человека.

В Брянской области из-за атаки ВСУ было нарушено электроснабжение в поселке Забрама. Как рассказал губернатор Александр Богомаз, пострадавших нет.



Власти Московской области начали создавать комплекс, который должен обезопасить аэропорты от беспилотников, птиц и диких животных. Для этого используют средства перехвата и ПВО, обратят внимание на опыт спецоперации. Об этих планах рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. Итоги года Владимир Путин провел четырехчасовую пресс-конференцию. Мы следили за ней в режиме онлайн, а самое главное коротко собрали в одном материале.

Некоторые тезисы президента, касающиеся СВО: цели спецоперации не меняются, это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус; сейчас 244 тысячи мобилизованных находятся в зоне спецоперации, 41 тысяча человек уволены по здоровью или по достижении предельного возраста; будут приняты поправки в закон, чтобы добровольцы СВО получали ту же поддержку, что и военные; у ВСУ нигде ничего не получилось с контрнаступлением; необходимости в новой волне мобилизации в России нет; российские военные улучшают свое положение практически по всей линии боевого соприкосновения; об исходе СВО: «Уверен, победа будет за нами».

Внешняя политика Кратко — о том, что случилось за день: правительство Финляндии решило снова закрыть все пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявила глава финского МВД Мари Рантанен; Великобритания вводит запрет на импорт алмазов из России с 1 января 2024 года, сообщили в британском МИДе; Австрия блокировала 12-й пакет санкций Евросоюза против России. Это произошло из-за того, что Австрия требует от Украины отменить украинские санкции против «Райффайзен Банка»; у США осталось около 1 миллиарда на помощь Украине, 96% уже фактически выделено, оставшиеся 4% будут переданы в декабре. Это сообщили в Белом доме; Евросоюз начал переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество. Грузии предоставили статус кандидата на вступление;

на Украине могут мобилизовать женщин на должности в тылу, соответствующий законопроект зарегистрируют в Раде в течение двух недель. Об этом сообщила депутат Марьяна Безуглая. Она подчеркнула, что на боевые должности женщин планируют отправлять только «по желанию», также у женщин останется отсрочка и право на увольнение в связи с беременностью.

История физрука Резонанс получила история школы в Башкирии. Телеграм-канал Baza рассказал, что там больше года не могут найти физрука, а прошлого мобилизовали.