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    Спецоперация на Украине

    ВСУ атаковали Подмосковье, Путин ответил насчет мобилизации: новости СВО за 14 декабря

    Главное, что случилось за эти сутки

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    Прочитайте <a href="https://www.e1.ru/text/politics/2023/12/14/73019861/" class="_" target="_blank">самые яркие фразы Владимира Путина</a> на итогах года
    Прочитайте самые яркие фразы Владимира Путина на итогах годаФото: Kremlin.ru
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 декабря.

    Суды

    В один день в России прошло несколько резонансных судов:

    • в Ростовской области суд приговорил к 5 годам колонии-поселения гражданку Украины Наталью Мануилову за участие в нацбатальоне «Азов» (группировка признана террористической, запрещена в РФ);
    • в Новосибирске суд заключил под стражу на 1 месяц и 25 дней 27-летнего Евгения Ряполова. Его обвиняют в попытке теракта в военкомате Новосибирска: по версии следствия, обвиняемый принес в военкомат самодельное взрывное устройство;
    • в Брянске осужден россиянин, который планировал воевать на стороне Украины. Его приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Как сообщила пресс-служба суда, мужчина вел переписку с украинскими вербовщиками.

    Тем временем МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова, главу Главного управления разведки Минобороны Украины. Ранее МВД обвиняло его в терроризме.

    В отношении певца Шарлота, который сжег российский паспорт, возбудили новое уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

    Атаки ВСУ

    Российские средства ПВО уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

    По информации губернатора Вячеслава Гладкова, украинские военные выпустили за сутки более 50 снарядов по населенным пунктам Белгородской области. Также было совершено несколько атак БПЛА, а из-за подрыва автомобиля на мине пострадали три человека.

    В Брянской области из-за атаки ВСУ было нарушено электроснабжение в поселке Забрама. Как рассказал губернатор Александр Богомаз, пострадавших нет.

    Власти Московской области начали создавать комплекс, который должен обезопасить аэропорты от беспилотников, птиц и диких животных. Для этого используют средства перехвата и ПВО, обратят внимание на опыт спецоперации. Об этих планах рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

    Итоги года

    Владимир Путин провел четырехчасовую пресс-конференцию. Мы следили за ней в режиме онлайн, а самое главное коротко собрали в одном материале.

    Некоторые тезисы президента, касающиеся СВО:

    • цели спецоперации не меняются, это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус;
    • будут приняты поправки в закон, чтобы добровольцы СВО получали ту же поддержку, что и военные;
    • у ВСУ нигде ничего не получилось с контрнаступлением;
    • российские военные улучшают свое положение практически по всей линии боевого соприкосновения;
    • об исходе СВО: «Уверен, победа будет за нами».

    Внешняя политика

    Кратко — о том, что случилось за день:

    • правительство Финляндии решило снова закрыть все пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявила глава финского МВД Мари Рантанен;
    • Великобритания вводит запрет на импорт алмазов из России с 1 января 2024 года, сообщили в британском МИДе;
    • Австрия блокировала 12-й пакет санкций Евросоюза против России. Это произошло из-за того, что Австрия требует от Украины отменить украинские санкции против «Райффайзен Банка»;
    • у США осталось около 1 миллиарда на помощь Украине, 96% уже фактически выделено, оставшиеся 4% будут переданы в декабре. Это сообщили в Белом доме;
    • Евросоюз начал переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество. Грузии предоставили статус кандидата на вступление;
    • на Украине могут мобилизовать женщин на должности в тылу, соответствующий законопроект зарегистрируют в Раде в течение двух недель. Об этом сообщила депутат Марьяна Безуглая. Она подчеркнула, что на боевые должности женщин планируют отправлять только «по желанию», также у женщин останется отсрочка и право на увольнение в связи с беременностью.

    История физрука

    Резонанс получила история школы в Башкирии. Телеграм-канал Baza рассказал, что там больше года не могут найти физрука, а прошлого мобилизовали.

    — До поры до времени уроки вели учителя по совместительству, но позже они начали отказываться от работы. Две весомые причины: мизерные зарплаты и расположение села — ближайший крупный город, Магнитогорск, расположен почти в часе езды от Гусево, — писала Baza.

    Наши коллеги из UFA1.RU узнали подробности этой истории. Имя мобилизованного учителя — Ильнур Валиев. Родители его воспитанников массово просят вернуть учителя.

    Прочитайте <a href="https://www.e1.ru/text/politics/2023/12/14/73019861/" class="_" target="_blank">самые яркие фразы Владимира Путина</a> на итогах года
    Прочитайте самые яркие фразы Владимира Путина на итогах годаФото: Kremlin.ru

    СВОСпецоперацияПутинУкраинаСудыВСУИтоги года

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