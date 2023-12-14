ВСУ атаковали Подмосковье, Путин ответил насчет мобилизации: новости СВО за 14 декабря

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 декабря.
Суды
В один день в России прошло несколько резонансных судов:
- в Ростовской области суд приговорил к 5 годам колонии-поселения гражданку Украины Наталью Мануилову за участие в нацбатальоне «Азов» (группировка признана террористической, запрещена в РФ);
- в Новосибирске суд заключил под стражу на 1 месяц и 25 дней 27-летнего Евгения Ряполова. Его обвиняют в попытке теракта в военкомате Новосибирска: по версии следствия, обвиняемый принес в военкомат самодельное взрывное устройство;
- в Брянске осужден россиянин, который планировал воевать на стороне Украины. Его приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Как сообщила пресс-служба суда, мужчина вел переписку с украинскими вербовщиками.
Тем временем МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова, главу Главного управления разведки Минобороны Украины. Ранее МВД обвиняло его в терроризме.
В отношении певца Шарлота, который сжег российский паспорт, возбудили новое уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Атаки ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, украинские военные выпустили за сутки более 50 снарядов по населенным пунктам Белгородской области. Также было совершено несколько атак БПЛА, а из-за подрыва автомобиля на мине пострадали три человека.
В Брянской области из-за атаки ВСУ было нарушено электроснабжение в поселке Забрама. Как рассказал губернатор Александр Богомаз, пострадавших нет.
Власти Московской области начали создавать комплекс, который должен обезопасить аэропорты от беспилотников, птиц и диких животных. Для этого используют средства перехвата и ПВО, обратят внимание на опыт спецоперации. Об этих планах рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
Итоги года
Владимир Путин провел четырехчасовую пресс-конференцию. Мы следили за ней в режиме онлайн, а самое главное коротко собрали в одном материале.
Некоторые тезисы президента, касающиеся СВО:
- цели спецоперации не меняются, это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус;
- сейчас 244 тысячи мобилизованных находятся в зоне спецоперации, 41 тысяча человек уволены по здоровью или по достижении предельного возраста;
- будут приняты поправки в закон, чтобы добровольцы СВО получали ту же поддержку, что и военные;
- у ВСУ нигде ничего не получилось с контрнаступлением;
- необходимости в новой волне мобилизации в России нет;
- российские военные улучшают свое положение практически по всей линии боевого соприкосновения;
- об исходе СВО: «Уверен, победа будет за нами».
Внешняя политика
Кратко — о том, что случилось за день:
- правительство Финляндии решило снова закрыть все пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявила глава финского МВД Мари Рантанен;
- Великобритания вводит запрет на импорт алмазов из России с 1 января 2024 года, сообщили в британском МИДе;
- Австрия блокировала 12-й пакет санкций Евросоюза против России. Это произошло из-за того, что Австрия требует от Украины отменить украинские санкции против «Райффайзен Банка»;
- у США осталось около 1 миллиарда на помощь Украине, 96% уже фактически выделено, оставшиеся 4% будут переданы в декабре. Это сообщили в Белом доме;
- Евросоюз начал переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество. Грузии предоставили статус кандидата на вступление;
- на Украине могут мобилизовать женщин на должности в тылу, соответствующий законопроект зарегистрируют в Раде в течение двух недель. Об этом сообщила депутат Марьяна Безуглая. Она подчеркнула, что на боевые должности женщин планируют отправлять только «по желанию», также у женщин останется отсрочка и право на увольнение в связи с беременностью.
История физрука
Резонанс получила история школы в Башкирии. Телеграм-канал Baza рассказал, что там больше года не могут найти физрука, а прошлого мобилизовали.
— До поры до времени уроки вели учителя по совместительству, но позже они начали отказываться от работы. Две весомые причины: мизерные зарплаты и расположение села — ближайший крупный город, Магнитогорск, расположен почти в часе езды от Гусево, — писала Baza.
Наши коллеги из UFA1.RU узнали подробности этой истории. Имя мобилизованного учителя — Ильнур Валиев. Родители его воспитанников массово просят вернуть учителя.