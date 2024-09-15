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Происшествия У Литейного моста столкнулись два теплохода. Одно судно уже мелькало в новостях

У Литейного моста столкнулись два теплохода. Одно судно уже мелькало в новостях

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6 комментариев

Два теплохода столкнулись минувшей ночью в Неве у Литейного моста. Один из участников происшествия весной уже попадал в похожую историю. Подробности 15 сентября сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительной информации, прогулочное судно «Москва-101» пострадало от навала теплохода «Соларис». В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также не произошло, но на кадрах видны разбитые стекла и царапины.

По факту случившегося проводится проверка.

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26 мая этого года у того же Литейного моста теплоход «Соларис» уходил от столкновения с другим судном. Со слов очевидцев известно, что капитан был вынужден резко тормозить, и уже водой «Соларис» прибило к судну «Чайка». Тогда также обошлось без пострадавших.

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Комментарии
6
Karl_Ivanovich
15 сентября 2024, 11:45
Автор жжот: "капитан был вынужден резко тормозить" Новое в судовождении!
SwampWolf
15 сентября 2024, 12:51
раньше не понимающие своих габаритов водятлы только в автовёдрах встречались, причем чем меньше ведро, тем фиговее с габаритами, теперь они и на воде
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