Пенсионерку из Красного Села жестоко изнасиловали в парке, подозреваемый задержан

Жительница Красного Села стала жертвой насильника в главном городском парке. Инцидент произошел в пятницу в восьмом часу вечера недалеко от дома 4 по проспекту Красных Командиров. В полицию потерпевшая обратилась на следующий день.



Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, 65-летняя женщина рассказала, что неизвестный мужчина набросился на нее и схватил за одежду. Злодей стянул с пенсионерки нижнее белье и изнасиловал в естественной и извращенной форме. Случившееся стало для петербурженки огромным потрясением.



Глубокой ночью 15 сентября оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель проспекта Ленина в Красном Селе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

