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Происшествия Пенсионерку из Красного Села жестоко изнасиловали в парке, подозреваемый задержан

Пенсионерку из Красного Села жестоко изнасиловали в парке, подозреваемый задержан

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23 комментария

Жительница Красного Села стала жертвой насильника в главном городском парке. Инцидент произошел в пятницу в восьмом часу вечера недалеко от дома 4 по проспекту Красных Командиров. В полицию потерпевшая обратилась на следующий день.

Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, 65-летняя женщина рассказала, что неизвестный мужчина набросился на нее и схватил за одежду. Злодей стянул с пенсионерки нижнее белье и изнасиловал в естественной и извращенной форме. Случившееся стало для петербурженки огромным потрясением.

Глубокой ночью 15 сентября оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель проспекта Ленина в Красном Селе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
24
AndrewBarsik
15 сентября 2024, 10:15
Злодеи не прилетают к нам с Марса. Они рождаются, формируются как злодеи и крепнут в своей уверенности в праве вершить злодейства рядом с нами. Если мы хотим жить среди нормальных людей и не сталкиваться со злодеями, необходимо создавать обстановку нетерпимости к злодейству повсеместно (в быту, на работе, на улице, в гос.учреждениях, в местах отдыха) и пресекать проявления морального уродства жёстко и решительно, поддерживая друг друга. Помните - особенно опасны злодеи, наделённые властью.
Эд Хэммет
15 сентября 2024, 10:54
Депутатам давно пора легализовать сферу интим-услуг. Тогда преступлений насильственного характера и ЗППП станет меньше, а налогов больше.
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