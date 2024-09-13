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    В Петербурге альфонс выдавал себя за ветерана СВО и выманил у женщины 4 млн рублей

    1990
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    В полицию 13 сентября обратился мужчина, который сообщил о собственных злодеяниях. По данным «Фонтанки», он рассказал, что выдавал себя за ветерана СВО и обманом выманил у женщины несколько миллионов рублей. Последней каплей в их отношениях стал выкидыш.

    29-летний молодой человек уже был судим по статьям о грабеже (ст. 161), незаконном приобретении и хранении наркотических веществ для себя (ч.1 с. 228) и о публичном потреблении алкогольных либо наркотических веществ (ч. 1 ст. 20.20).

    В отделе полиции он признался, что в марте этого года познакомился с 34-летней женщиной. Поняв, что она финансово благополучна, он решил использовать ее. Мужчина представлялся ей вымышленным именем и выдавал себя в общении с ней за ветерана СВО. В апреле он попросил у нее денег якобы на суд против Минобороны, и женщина одолжила их у общего знакомого. В мае он попросил денег якобы на оформление справки об инвалидности, а потом — на лечение и продолжение судебных тяжб.

    Альфонс, по собственным рассказам, брал деньги у женщины суммами от 160 тысяч до двух миллионов рублей. Всего она передала ему около четырех миллионов рублей.

    Летом у женщины случился выкидыш, и она прекратила всякое общение с тем, кого обеспечивала.

    «Фонтанка» попробовала связаться с героем этих событий. Он коротко сообщил, что в полицию на себя не заявлял, и бросил трубку.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербурженка отдала альфонсу с сайта знакомств 16,7 миллиона рублей.

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