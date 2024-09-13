В Петербурге альфонс выдавал себя за ветерана СВО и выманил у женщины 4 млн рублей

В полицию 13 сентября обратился мужчина, который сообщил о собственных злодеяниях. По данным «Фонтанки», он рассказал, что выдавал себя за ветерана СВО и обманом выманил у женщины несколько миллионов рублей. Последней каплей в их отношениях стал выкидыш.
29-летний молодой человек уже был судим по статьям о грабеже (
В отделе полиции он признался, что в марте этого года познакомился
Альфонс, по собственным рассказам, брал деньги у женщины суммами от
Летом у женщины случился выкидыш, и она прекратила всякое общение с тем, кого обеспечивала.
«Фонтанка» попробовала связаться с героем этих событий. Он коротко сообщил, что в полицию на себя не заявлял, и бросил трубку.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербурженка отдала альфонсу с сайта знакомств