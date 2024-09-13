В Петербурге альфонс выдавал себя за ветерана СВО и выманил у женщины 4 млн рублей

В полицию 13 сентября обратился мужчина, который сообщил о собственных злодеяниях. По данным «Фонтанки», он рассказал, что выдавал себя за ветерана СВО и обманом выманил у женщины несколько миллионов рублей. Последней каплей в их отношениях стал выкидыш.

29-летний молодой человек уже был судим по статьям о грабеже ( ст. 161 ), незаконном приобретении и хранении наркотических веществ для себя ( ч.1 с. 228 ) и о публичном потреблении алкогольных либо наркотических веществ ( ч. 1 ст. 20.20 ).