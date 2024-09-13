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Общество «Святотатство». Депутат из Северной Осетии попросил петербургский бизнес убрать из меню пироги со свининой

«Святотатство». Депутат из Северной Осетии попросил петербургский бизнес убрать из меню пироги со свининой

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3 комментария

Председатель общественного движения «Высший совет осетин», предприниматель и депутат парламента Северной Осетии Зелимхан Ватаев 13 сентября обратился к петербургской компании с просьбой скорректировать ассортимент – обратило внимание ТАСС. Ватаев попросил убрать из меню осетинские пироги со свининой и курицей, поскольку, по его мнению, это оскорбляет чувства осетин.

«Осетинские пироги представляют двойную функцию, главная из которых сакральность: тремя осетинскими пирогами мы обращаемся к Всевышнему с благодарностью за землю и жизнь, которую нам дал. Поэтому всё, что связано с традиционным обрядом, свято для представителей народа. При изготовлении пирогов женщины завязывали платком рот, чтобы своим дыханием не осквернить подношение», - написал Ватаев.

Он назвал пироги со свининой и с курицей не характерными для осетинской кухни, поскольку эти виды животных якобы считаются «грязными», а изготовление еды из них – «святотатство». Он указал на то, что изготовление таких осетинских пирогов оскорбительно и может привести к «соответствующей реакции».

Ватаев направил свое обращение лично ИП Кириллу Барышеву, которому принадлежит интернет-магазин «Дары Осетии», и опубликовал свое письмо в телеграм-канале «Высшего совета осетин».

«Фонтанка» обратила внимание, что вечером 13 сентября, по состоянию на 20:00, на сайте «Даров Осетии» уже нет осетинских пирогов со свининой. Дозвониться до предпринимателя по известным из открытых источников номерам не удалось.

По официальным данным министерства Республики Северная Осетия-Алания по национальной политике и внешним связям, в регионе зарегистрировано 110 религиозных организаций, которые представляют 14 конфессий. Самая многочисленная конфессия – православие, ее в республике представляет Владикавказская и Аланская Епархия РПЦ. Вторая по численности и влиянию конфессия – ислам, в республике действует Духовное управление мусульман. Традиционные языческие верования исповедуют шесть зарегистрированных организаций. Иудаизм, католицизм, Армянскую апостольскую церковь – по две организации. Есть также протестантские объединения.

В Северной Осетии действительно существует традиция использовать три пирога в национальных обрядах. Во время праздников их подают в строгой очередности, с произнесением молитв. Это может сопровождаться символическими жертвоприношениями животных. В прошлом обряд-пиршество с тремя пирогами был распространен среди осетинских охотников.

Зелимхан Ватаев – член фракции «Единая Россия» в парламенте Северной Осетии, член комитета по аграрной и земельной политике, а также по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как цитата из Корана рядом с церковью оскорбила чувства верующих.

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Комментарии
6
Kit.
13 сентября 2024, 20:13
Так надо их было просто переименовать из "осетинские" в "депутатские".
altnec
13 сентября 2024, 20:07
Здесь ответ может быть однозначным, некто в директорате РБК может "люто" возненавидеть утренние завтраки.
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