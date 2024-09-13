«Святотатство». Депутат из Северной Осетии попросил петербургский бизнес убрать из меню пироги со свининой

Председатель общественного движения «Высший совет осетин», предприниматель и депутат парламента Северной Осетии Зелимхан Ватаев 13 сентября обратился к петербургской компании с просьбой скорректировать ассортимент – обратило внимание ТАСС . Ватаев попросил убрать из меню осетинские пироги со свининой и курицей, поскольку, по его мнению, это оскорбляет чувства осетин.

«Осетинские пироги представляют двойную функцию, главная из которых сакральность: тремя осетинскими пирогами мы обращаемся к Всевышнему с благодарностью за землю и жизнь, которую нам дал. Поэтому всё, что связано с традиционным обрядом, свято для представителей народа. При изготовлении пирогов женщины завязывали платком рот, чтобы своим дыханием не осквернить подношение», - написал Ватаев.

Он назвал пироги со свининой и с курицей не характерными для осетинской кухни, поскольку эти виды животных якобы считаются «грязными», а изготовление еды из них – «святотатство». Он указал на то, что изготовление таких осетинских пирогов оскорбительно и может привести к «соответствующей реакции».

«Фонтанка» обратила внимание, что вечером 13 сентября, по состоянию на 20:00, на сайте «Даров Осетии» уже нет осетинских пирогов со свининой. Дозвониться до предпринимателя по известным из открытых источников номерам не удалось.

По официальным данным министерства Республики Северная Осетия-Алания по национальной политике и внешним связям, в регионе зарегистрировано 110 религиозных организаций, которые представляют 14 конфессий. Самая многочисленная конфессия – православие, ее в республике представляет Владикавказская и Аланская Епархия РПЦ. Вторая по численности и влиянию конфессия – ислам, в республике действует Духовное управление мусульман. Традиционные языческие верования исповедуют шесть зарегистрированных организаций. Иудаизм, католицизм, Армянскую апостольскую церковь – по две организации. Есть также протестантские объединения.

В Северной Осетии действительно существует традиция использовать три пирога в национальных обрядах. Во время праздников их подают в строгой очередности, с произнесением молитв. Это может сопровождаться символическими жертвоприношениями животных. В прошлом обряд-пиршество с тремя пирогами был распространен среди осетинских охотников.