Цитата из Корана рядом с церковью оскорбила чувства верующих, СК заново допрашивает петербурженку

То, в чем МВД нашло состав вандализма, Следственным комитетом квалифицировано как оскорбления чувства верующих. Подозреваемая задержана и может быть арестована.

О возбуждении дела в отношении 22-летней выпускницы института музыки, театра и хореографии Университета Герцена 6 августа сообщает пресс-служба ГСУ. Девушку подозревают в том, что 30 августа она на арке возли церкви на Лахтинской улице оставила «надпись, оскорбляющую чувства верующих». Выполнена она была с помощью аэрозольной краски.

«Фонтанка» писала, что девушку задерживали оперативники центра «Э» по делу о вандализме. На стене она написала «АЯТ 9:5». Это отсылка к стиху в Коране, который призывает преследовать многобожников, если они не примут ислам. Ей была определена мера в виде подписки о невыезде. Однако из ГСУ сообщают, что «решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения».