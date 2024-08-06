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    В Курской области идет бой с ВСУ

    Цитата из Корана рядом с церковью оскорбила чувства верующих, СК заново допрашивает петербурженку

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    То, в чем МВД нашло состав вандализма, Следственным комитетом квалифицировано как оскорбления чувства верующих. Подозреваемая задержана и может быть арестована.

    О возбуждении дела в отношении 22-летней выпускницы института музыки, театра и хореографии Университета Герцена 6 августа сообщает пресс-служба ГСУ. Девушку подозревают в том, что 30 августа она на арке возли церкви на Лахтинской улице оставила «надпись, оскорбляющую чувства верующих». Выполнена она была с помощью аэрозольной краски.

    «Фонтанка» писала, что девушку задерживали оперативники центра «Э» по делу о вандализме. На стене она написала «АЯТ 9:5». Это отсылка к стиху в Коране, который призывает преследовать многобожников, если они не примут ислам. Ей была определена мера в виде подписки о невыезде. Однако из ГСУ сообщают, что «решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании меры пресечения».

    По странице девушки в соцсетях нельзя сказать, что она мусульманка.

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