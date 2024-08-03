За вандальную цитату из Корана рядом с православной церковью задержана жительница Петербурга

По делу о вандализме в Петербурге привлечена 22-летняя петербурженка. Она оставила во дворе у церкви надпись, отсылающую к призыву «убивать многобожников».



Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, девушку уже допросили и оставили под подпиской о невыезде. Ее подозревают в том, что 30 июля на Лахтинской улице возле церкви Святой Блаженной Ксении Петербургской она нарисовала на стене надпись «АЯТ 9:5». Это отсылка к стиху в Коране, который призывает преследовать многобожников, если они не примут ислам.



Чем руководствовалась девушка — неясно. Безработная петербурженка в соцсетях говорит о себе как о выпускнице Института музыки, театра и хореографии Университета Герцена. На странице девушки ничего не выдает ее религиозные взгляды.