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    За вандальную цитату из Корана рядом с православной церковью задержана жительница Петербурга

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    По делу о вандализме в Петербурге привлечена 22-летняя петербурженка. Она оставила во дворе у церкви надпись, отсылающую к призыву «убивать многобожников».

    Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, девушку уже допросили и оставили под подпиской о невыезде. Ее подозревают в том, что 30 июля на Лахтинской улице возле церкви Святой Блаженной Ксении Петербургской она нарисовала на стене надпись «АЯТ 9:5». Это отсылка к стиху в Коране, который призывает преследовать многобожников, если они не примут ислам.

    Чем руководствовалась девушка — неясно. Безработная петербурженка в соцсетях говорит о себе как о выпускнице Института музыки, театра и хореографии Университета Герцена. На странице девушки ничего не выдает ее религиозные взгляды.

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