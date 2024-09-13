Суд арестовал первого замглавы правительства Подмосковья по делу о взятке

Тверской районный суд Москвы отправил под стражу бывшего первого заместителя главы правительства Московской области Илью Бронштейна. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, пишет 13 сентября пресс-служба столичных судов.

Бронштейна задержали в июне 2024 года. Как полагает следствие, он через посредника получил 25 миллионов рублей в качестве взятки от гендиректора фирмы. Деньги предназначались за «общее покровительство и попустительство по службе» и беспрепятственное участие компании в конкурсе на закупку интерактивных панелей в региональные общеобразовательные учреждения.

Как писала «Фонтанка», вместе с ним тогда задержали и предполагаемых сообщников: гендиректора, давшего взятку, и ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрея Лубского.

Пост первого заместителя главы правительства Подмосковья Бронштейн занял в апреле 2024 года. На этом месте он курировал образование, физкультуру, спорт и благоустройство территорий. В начале сентября его отправили в отставку.

